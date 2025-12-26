Deux skieurs décédés dans des avalanches en Savoie

Deux personnes sont décédées vendredi dans deux avalanches dans les stations de ski de La Plagne et de Valloire, en Savoie, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Une personne est décédée vendredi soir après avoir été prise dans une avalanche vers midi, dans un secteur hors-piste de la station de La Plagne, à environ 2600 mètres d'altitude, selon la préfecture de Savoie.

L'avalanche avait surpris six skieurs sur la face nord du sommet de Bellecôte, dans la vallée de la Tarentaise, a précisé à l'AFP le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de la Savoie.

A l'arrivée des secours, un homme de 60 ans «en arrêt cardio-respiratoire» avait pu être ranimé, selon la préfecture. Ce guide de haute montagne, qui encadrait le groupe, est décédé à l'hôpital, selon un communiqué de la station de la Plagne.

Femme «polytraumatisée»

Parmi les six skieurs pris dans cette avalanche, une femme de 50 ans dégagée «polytraumatisée» a également été héliportée vers le centre hospitalier de Grenoble, et deux autres personnes ont été légèrement blessées, selon le PGHM. L'opération de secours a mobilisé une quinzaine de secouristes et deux hélicoptères, selon la préfecture.

Une autre avalanche s'est produite aux alentours de 16h00 dans le secteur de la commune de Valloire, au niveau de la Combe aiguille noire, sous le mont Jovet, à 2300 mètres d'altitude, selon la préfecture.

Elle a emporté quatre personnes qui faisaient du ski de randonnée, dont l'une, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pu être ranimée. Deux autres personnes ont été légèrement blessées, ajoute la préfecture qui précise qu'une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Albertville pour les deux avalanches mortelles.

Enfin dans les Hautes-Alpes, c'est un skieur de randonnée italien de 40 ans qui a été grièvement blessé vendredi matin par une avalanche, sur la commune de Montgenèvre, ont indiqué les gendarmes.

Plaques à vent

Parmi la douzaine de massifs que comptent les Alpes du Nord, seul celui de la Haute-Maurienne était classé au niveau 4 (fort) sur 5 pour le risque d'avalanches au-dessus de 2100 mètres d'altitude, selon le dernier bulletin montagne de Météo-France. Les autres étaient classés au niveau 1 (faible), ou 2 (limité).

Mais selon la préfecture de Savoie, ces derniers jours, le régime des retours d'Est très ventés a généré de nombreuses plaques à vent très sensibles.

«Ce n'est pas parce que le risque avalanche est faible qu'il est nul. (...) On a du vent quotidiennement depuis une dizaine de jours», a souligné le PGHM de la Savoie, qui appelle le public à la prudence. (sda/ats/afp)