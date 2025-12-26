dégagé-2°
DE | FR
burger
International
France

Deux skieurs décédés dans des avalanches en Savoie

Deux skieurs décédés dans des avalanches en Savoie

Deux personnes sont décédées vendredi dans deux avalanches dans les stations de ski de La Plagne et de Valloire, en Savoie, a-t-on appris auprès de la préfecture.
26.12.2025, 20:5826.12.2025, 20:58

Une personne est décédée vendredi soir après avoir été prise dans une avalanche vers midi, dans un secteur hors-piste de la station de La Plagne, à environ 2600 mètres d'altitude, selon la préfecture de Savoie.

L'avalanche avait surpris six skieurs sur la face nord du sommet de Bellecôte, dans la vallée de la Tarentaise, a précisé à l'AFP le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de la Savoie.

Pourquoi vous devriez vous méfier de la neige artificielle

A l'arrivée des secours, un homme de 60 ans «en arrêt cardio-respiratoire» avait pu être ranimé, selon la préfecture. Ce guide de haute montagne, qui encadrait le groupe, est décédé à l'hôpital, selon un communiqué de la station de la Plagne.

Femme «polytraumatisée»

Parmi les six skieurs pris dans cette avalanche, une femme de 50 ans dégagée «polytraumatisée» a également été héliportée vers le centre hospitalier de Grenoble, et deux autres personnes ont été légèrement blessées, selon le PGHM. L'opération de secours a mobilisé une quinzaine de secouristes et deux hélicoptères, selon la préfecture.

Une autre avalanche s'est produite aux alentours de 16h00 dans le secteur de la commune de Valloire, au niveau de la Combe aiguille noire, sous le mont Jovet, à 2300 mètres d'altitude, selon la préfecture.

Elle a emporté quatre personnes qui faisaient du ski de randonnée, dont l'une, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pu être ranimée. Deux autres personnes ont été légèrement blessées, ajoute la préfecture qui précise qu'une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Albertville pour les deux avalanches mortelles.

Ces sets de via ferrata peuvent présenter un risque mortel

Enfin dans les Hautes-Alpes, c'est un skieur de randonnée italien de 40 ans qui a été grièvement blessé vendredi matin par une avalanche, sur la commune de Montgenèvre, ont indiqué les gendarmes.

Plaques à vent

Parmi la douzaine de massifs que comptent les Alpes du Nord, seul celui de la Haute-Maurienne était classé au niveau 4 (fort) sur 5 pour le risque d'avalanches au-dessus de 2100 mètres d'altitude, selon le dernier bulletin montagne de Météo-France. Les autres étaient classés au niveau 1 (faible), ou 2 (limité).

Mais selon la préfecture de Savoie, ces derniers jours, le régime des retours d'Est très ventés a généré de nombreuses plaques à vent très sensibles.

«Ce n'est pas parce que le risque avalanche est faible qu'il est nul. (...) On a du vent quotidiennement depuis une dizaine de jours», a souligné le PGHM de la Savoie, qui appelle le public à la prudence. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli

Les images contenues dans le dossier Epstein

1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trois femmes blessées à l'arme blanche dans le métro parisien
Trois femmes ont été blessées vendredi avec une arme blanche dans le métro parisien par un individu qui a pris la fuite, a annoncé à l'AFP l'opérateur public des transports parisiens (RATP).
Les agressions ont eu lieu aux stations desservies par la ligne 3 Arts et Métiers, République et Opéra, en plein centre de Paris, «entre 16H15 et 16H45», a précisé la RATP.
L’article