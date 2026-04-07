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Grave accident de TGV en France

Ein TGV Lyria Zug, fotografiert im Bahnhof Zuerich Altstetten am 27. Dezember 2021. (KEYSTONE/Gaetan Bally)..........
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Grave accident de TGV en France

Un train est entré en collision avec un poids lourd ce mardi matin dans le Pas-de-Calais. Un mort et de nombreux blessés sont à déplorer.
07.04.2026, 09:3907.04.2026, 10:29

Le conducteur d'un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le nord de la France, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de la compagnie ferroviaire française SNCF. L'accident s'est produit vers 7h du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF. Ni la compagnie ferroviaire ni la préfecture n'étaient en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans l'immédiat.

La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu'à mardi soir. (jzs/afp)

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