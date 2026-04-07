Grave accident de TGV en France
Le conducteur d'un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le nord de la France, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de la compagnie ferroviaire française SNCF. L'accident s'est produit vers 7h du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF. Ni la compagnie ferroviaire ni la préfecture n'étaient en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans l'immédiat.
Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026
Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex.
La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu'à mardi soir. (jzs/afp)
Développement suit