Image: EPA AFP POOL

La France renforce sa sécurité autour des lieux de culte

Le ministre français de l'Intérieur Gérard Darmanin a décidé d'augmenter les effectifs de sécurité auprès des lieux de culte, en prévision d'éventuels attentats pendant les fêtes.

La période de Pâques a des allures de Noël. De grandes concentrations de personnes se profilent. Les autorités réagissent en conséquence, et pas seulement sur le plan du Covid-19. En France, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a décidé de déployer des moyens supplémentaires en matière de sécurité auprès des lieux de culte, nous apprend Le Figaro. La raison? Le risque de nouveaux attentats terroristes.

Pour rappel, la basilique de Notre-Dame-de-l’Assomption à Nice avait le théâtre du meurtre de deux fidèles et du sacristain par un Tunisien de 21 ans en octobre dernier. En juillet 2016, le père Hamel avait été sauvagement assassiné par deux islamistes et un paroissien avait été grièvement blessé.

Gérald Darmanin, rapporte le quotidien, a ainsi appelé tous les préfets de France à renforcer les dispositifs de surveillance autour des églises, mais aussi des lieux de prière juifs et musulmans. Il leur conseille également, en ce qui concerne les lieux de culte chrétiens et juifs, de veiller à une «limitation du nombre d’accès aux lieux de culte» et de porter «une attention particulière aux véhicules» stationnés aux alentours. (jf)