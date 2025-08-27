assez ensoleillé23°
Le Tessin s'attend à des coulées de boue et ferme des routes

Le Tessin se prépare face aux fortes pluies attendues dans le canton. Plusieurs routes sont fermées à partir de mercredi soir et jusqu'à nouvel ordre en raison du risque de coulées de boue ou de laves torrentielles, indique Alertswiss.
La municipalité de Cevio a annoncé que la route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, était fermée à partir de 20h00 mercredi. Par la suite, le service d'alerte a indiqué que les accès aux vallées de Pontirone et de Malvaglia étaient également bloqués.

Les personnes se trouvant dans ces vallées sont priées d'éviter tout déplacement et de suivre les recommandations des autorités, précise Alertswiss mercredi. Ces fermetures affectent aussi les premiers intervenants: les secours ne sont donc pas assurés, ajoute-t-il.

Un ex-cyclone va apporter de violents orages en Suisse

De fortes précipitations sont attendues au Tessin entre mercredi et vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X.

Ces intempéries sont causées en partie par l'ex-ouragan «Erin» et par une petite dépression nommée «Augustin». Celle-ci se déplace des Baléares vers la mer Ligurienne, intensifiant l'apport d'air humide et instable entre mercredi soir et vendredi matin, explique MétéoSuisse sur son site Internet. (sda/ats)

