La veste verte de Marine Tondelier, plus qu'un simple vêtement

Daniel Brélaz valide le look de Marine Tondelier

L'écologiste Française, devenue une figure politique depuis les récentes législatives, ne se sépare plus de son vêtement désormais emblématique. Jusqu'à en devenir indissociable? Le point avec un célèbre Vert vaudois bien connu pour sa cravate.

Plus de «International»

Les signes distinctifs pour les personnalités politiques sont légion. On pense à Alain Berset avec son chapeau, à Daniel Brélaz avec sa cravate chat, ou encore l'éditorialiste Christophe Barbier et son écharpe rouge en hommage à ses ancêtres touaregs.

Les macronistes ont aussi leur marque de fabrique: une chemise blanche et cravate noire, les manches retroussées.

Le blazer vert s'est imposé dans la garde-robe de Marine Tondelier. Une manière d'illuminer la concurrence et d'exorciser le complets sombres des autres candidats. Keystone

A présent, c'est au tour de Marine Tondelier de faire réagir avec son blazer vert. La secrétaire nationale des Ecologistes de 37 ans a fait tant réagir avec sa veste qu'un compte X lui est dédié, appelé «Les vestes vertes de Marine Tondelier».

Le Gorafi s'est même amusé à cibler la veste la plus connue depuis les législatives.

Mais d'où vient cette veste?

Le Monde rapporte que c'est un modèle de la marque The Kooples, repéré grâce au logiciel d'intelligence artificielle Google Lens. Nous nous sommes rendu dans une enseigne de la marque française et une employée est catégorique et assure que c'est bien un modèle de la marque.

Contactée, la marque ne souhaite pas communiquer les chiffres de ses ventes.

Marine Tondelier s'est ensuite exprimée sur le prix de cette pièce (395 euros), qui est «le vêtement le plus cher de sa garde-robe», complète-t-elle. Cette veste qu'un ami de confiance lui a dégoté fait désormais partie intégrante de son programme politique. Elle explique, toujours au quotidien français, qu'elle a été convaincue lors d'une apparition le 14 juin, sur le plateau du JT de 13 heures de TF1. «En découvrant la photo de groupe que nous venions de prendre. Au milieu des vestes sombres, on ne voyait que moi».

Méthode connue pour «exister» au milieu du sombre

Une méthode connue et usée par d'autres femmes en politique. Ségolène Royal, par exemple, dès sa première campagne, en 2004, portait des vêtements blancs, Roselyne Bachelot, ainsi que d'autres femmes ministres, des tailleurs de couleurs claires ou franches (rouge, fuchsia), qui les font ressortir parmi les costumes sombres.

D'autres ont, par ailleurs, goûté à la critique. Par exemple Rachida Dati, accusée d’être trop ostentatoire en haute couture. Dans nos contrées, Simonetta Sommaruga confiat au Temps: «En tant que politicienne, j’utilise parfois mes habits pour souligner les messages que je cherche à faire passer.»

Pour revenir à Marine Tondelier, sa veste se décline en deux exemplaires: elle avoue en posséder une à Paris au siège de son parti et une autre à Hénin-Beaumont, où elle est domiciliée.

Une pièce qui est à présent une réelle plus-value à la forte portée médiatique. Tondelier n'hésite d'ailleurs pas à adresser une petite balle perdue en direction de la presse en général, verte de rage de ne pas avoir été prise au sérieux avant l'épisode du blazer:

«Il aura, en tout cas, fallu une veste pour que la presse réalise que je bossais» Marine Tondelier

Mais cette tenue de travail peut-elle devenir trop collante à force?



Pour y répondre, qui de mieux que Daniel Brélaz, l'ancien syndic de Lausanne, véritable icône de la politique romande qui étrennait sa cravate chat, depuis exposée au Musée historique de Lausanne. «C’était amusant. Dans la rue, lorsque je venais à la rencontre de la population, si je ne la portais pas, les personnes, surtout âgées, me demandaient où était passé ma cravate. J'avais dès lors compris que j'avais créé un personnage à partir de ce symbole».

Daniel Brélaz et sa mythique cravate. Image: watson

Daniel Brélaz a même vu son nom apparaître à la télévision française, doublé du surnom de «l'homme à la cravate chat», se remémore-t-il amusé.

L'ancien conseiller national assure ne jamais avoir essuyé une quelconque moquerie («jamais en face») et renseigne que la cravate féline a participé à sa notoriété, bien aidé par les caricatures du dessinateur de presse Raymond Bürki ou encore les imitations de Yann Lambiel.

«Ma cravate a participé à ma cote de popularité» Daniel Brélaz

Puis la conversation dévie sur Marine Tondelier, dont Daniel Brélaz ne tarit pas d'éloges et rappelle que c'est elle qui a réussi «à secouer les cocotiers» dans les rangs de la gauche. «Sans elle, l'union du NFP (réd: Nouveau Front Populaire) aurait été bien plus difficile», analyse-t-il.

Sa veste? Désormais Marine Tondelier a un indice d'autorité et sa veste y participe, selon le politicien vaudois à la retraite.

«Cette veste verte a participé à cette notoriété grandissante» Daniel Brélaz

Autorité et popularité font bon ménage pour Marine Tondelier. Affublée de son blazer indissociable du personnage politique, désormais, elle s'attaque à Matignon.