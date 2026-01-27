ciel couvert
Courchevel: un hôtel 5 étoiles a pris feu

incendie
Un incendie a ravagé un hôtel de luxe dans une station de ski française.Image: Shutterstock

Un hôtel de luxe dans une station de ski huppée a pris feu

83 personnes ont été évacuées mardi soir d'un hôtel 5 étoiles en feu à Courchevel, sans faire de victimes malgré un sinistre que les pompiers peinent encore à maîtriser.
27.01.2026, 23:4927.01.2026, 23:49

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski huppée de Courchevel, en Savoie, et 83 occupants ont été évacués, ont annoncé les pompiers. Ces derniers peinent à venir à bout du sinistre mais ne déplorent pas de victimes pour l'heure.

Ces Russes n'auraient pas dû aller écouter Patricia Kaas à Courchevel

Le feu parcourt la toiture aux formes complexes de cet établissement et il y a un risque important qu'il se propage à d'autres immeubles adjacents, a déclaré vers 22h00 le colonel Emmanuel Viaud, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie, confirmant des informations du quotidien le Dauphiné Libéré et de la radio Ici Pays de Savoie.

(sda/ats/afp)

