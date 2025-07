Le feu a pris dans les Pennes-Mirabeau, dans le sud de la France. Keystone

Incendie: un «été à haut risque» à Marseille

Le feu est encore actif à Marseille mais baisse en intensité, indiquent les autorités locales. Du côté des Pennes-Mirabeau, «une réactivation du feu» est à craindre.

Le violent incendie qui menace Marseille depuis mardi, dopé par une longue période de canicule et un mistral violent, a baissé en intensité mais n'est toujours pas fixé, a indiqué la préfecture mercredi matin, après que le ministre de l'Intérieur a averti d'un «été à haut risque».

«A Marseille, le feu baisse en intensité» mercredi matin, «mais les lisières sont toujours actives et non stabilisées», a indiqué une porte-parole de la préfecture, précisant que le feu n'était pas fixé à ce stade.

Devant cette amélioration de la situation, la préfecture a cependant averti sur X que les habitants du 16e arrondissement de Marseille, touché par les flammes hier après-midi, dans le nord de la ville, étaient désormais «déconfinés» mais qu'il était «encore trop tôt pour les personnes évacuées», au nombre d'environ 400, «regagnent leur domicile».

«Une réactivation du feu»

Du côté des Pennes-Mirabeau, commune limitrophe dans le nord-ouest de Marseille d'où était parti cet incendie mardi en fin de matinée après un feu de véhicule, il y a «une réactivation du feu», a précisé la Préfecture de région, sans détailler.

«Il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque», avait averti Bruno Retailleau mardi soir, lors d'un point presse à Marseille auprès des marins-pompiers de la ville et des pompiers du département. Ils ont été plus de 800 mobilisés.

Un véhicule en feu dans les Pennes-Mirabeau Image: AFP

Le ministre a souligné que 400 personnes avaient été évacuées, dont les 71 résidents d'un Ehpad aux Pennes-Mirabeau. Egalement «63 maisons ont été touchées, dont une dizaine brûlées et pratiquement détruites». Soulignant que jusqu'à 400 tonnes d'eau avaient été déversées par la dizaine d'aéronefs mobilisés, pour empêcher que les flammes, venues toucher les quartiers nord de Marseille, fassent plus de dégâts, le ministre a appelé au civisme des habitants, rappelant que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine.

L'aéroport pourrait à nouveau être fermé

En quelques heures, cet incendie avait parcouru 700 hectares mardi entre les Pennes-Mirabeau et Marseille dans la journée, entraînant à la mi-journée la fermeture de l'aéroport d'Aix-Marseille Provence, le quatrième français en nombre de passagers, situé sur l'étang-de-Berre, à Marignane.

Une reprise partielle du trafic a eu lieu vers 21H30 mardi soir, mais celui-ci pourrait à nouveau être fermé mercredi, pour prioriser les moyens aériens de lutte contre le feu, a averti la Préfecture. Le panache de fumée dégagé a provoqué sur Marseille une concentration en particules fines dix fois supérieure aux normes, selon Atmo-Sud, et s'étendait en mer sur une centaine de kilomètres, selon les images satellites.

Une voie sanctuarisée pour l'action des pompiers

Arrivé à 16h00 aux portes des quartiers Nord de la cité phocéenne, l'incendie a poussé les autorités à appeler au confinement les quelque 15 000 habitants du 16e arrondissement, tous prévenus sur leurs téléphones par le système FR.alert. La police a aussitôt bouclé le secteur, juste en dessous du centre commercial Grand Littoral.

La préfecture a signalé mercredi matin une «possible réouverture partielle de l'A55 (réd: l'autoroute qui dessert Marseille par le nord), avec une voie sanctuarisée pour sécuriser l'action des pompiers en bordure d'autoroute dans les deux sens».

De même, il y aurait «une possible réouverture des tunnels Vieux port et Prado carénage», les deux tunnels qui permettent de traverser la ville du sud au nord, selon la préfecture. Enfin, sur l'autoroute A7, vers Aix-en-Provence et Lyon, «deux voies devraient être sanctuarisées pour les secours dans le sens Lyon Marseille», a précisé une porte-parole.

La circulation des trains à grande vitesse à Marseille doit reprendre «normalement» mercredi matin après une interruption liée aux incendies, tandis que celle des trains locaux reste fortement perturbée, a annoncé la SNCF.

«Il est à nouveau possible d'exploiter la ligne à grande vitesse entre Marseille et Aix TGV» La SNCF par communiqué

Un axe incontournable rouvert

A l'autre bout du littoral méditerranéen, près de Narbonne, dans l'Aude, département touché par trois feux de forêt en une semaine, plus d'un millier de pompiers venus de toute la France continuent toujours à lutter contre un incendie qui a parcouru 2000 hectares de forêt depuis lundi.

Là aussi le feu, parti lundi d'un domaine viticole des Corbières, s'est très vite propagé, sur une végétation desséchée et sous l'effet d'un vent soufflant jusqu'à 90 km/h. Une enquête a été ouverte par le parquet de Narbonne afin de déterminer les causes de l'incendie.

Pour fluidifier le trafic routier, en cette période de congés, l'autoroute A9, avait été fermée partiellement lundi et mardi, causant des dizaines de kilomètres d'embouteillages. Cet axe incontournable entre la vallée du Rhône et l'Espagne a finalement été rouvert vers 21h45 mardi, a-t-on appris auprès des pompiers et de Vinci. (jzs/afp)