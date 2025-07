Déjà depuis le mois d’avril, certaines régions de Suisse sont touchées par la sécheresse. Le niveau du lac de Klöntal, dans le canton de Glaris, a par exemple atteint un niveau historiquement bas. Image: keystone

La Suisse affronte tous les extrêmes climatiques en même temps

La météo estivale du pays cumule les phénomènes de nature très différente. On fait le point.

Plus de «Suisse»

La carte des dangers publiée par MétéoSuisse affiche actuellement toutes les couleurs. La raison? Les menaces varient fortement d’une région à l’autre. En Valais, par exemple, entre Sion et Brigue, le risque d’incendie de forêt est jugé «très élevé», tandis que dans le tronçon alpin entre le Valais et Glaris, le danger d’avalanches est qualifié d’«important».

De l'Oberland bernois à la Suisse centrale, jusqu’à Saint-Gall, la Confédération alerte au sujet de la montée des eaux, avec des précipitations entre 30 et 50 millimètres attendues. Le Plateau, en revanche, fait face à un problème inverse: la sécheresse. On voit bien toute la diversité des phénomènes qui surviennent en Suisse cet été.

Des avalanches et des inondations en Suisse

Commençons par la neige. Dans certaines parties des Alpes, dans la nuit de lundi à mardi, jusqu’à 60 centimètres de neige fraîche sont tombés au-dessus de 2800 mètres. Dans la matinée, la neige est même descendue sous la barre des 2000 mètres. «La neige fraîche et les accumulations de neige soufflée par un vent modéré de nord-ouest sont instables», indique l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), qui a relevé le niveau de danger à «important» dans la région concernée.

Danger marqué d'avalanche en plein mois de juillet: le danger d'avalanche est également élevé pour de grandes parties du versant sud des Alpes. Image: whiterisk.ch

D’ici jeudi, la limite du zéro degré remontera à 3800 mètres à l’ouest et 3000 mètres à l’est:

«En haute montagne, des avalanches humides seront possibles mercredi, en raison de l’ensoleillement et de la hausse des températures». L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF)

Ce qui est tombé sous forme de neige en altitude s’est traduit par de la pluie dans une grande partie du pays. Les cantons de Schwyz, Glaris et Saint-Gall ont reçu d’importantes quantités de précipitations au cours des dernières 24 heures, selon les relevés de MétéoSuisse. À Starkenbach (SG) et Braunwald (GL), il est tombé plus de 60 millimètres de pluie. De nouveaux orages sont attendus mardi dans cette région, ce qui pousse la Confédération à mettre en garde contre les abords des rivières et les pentes raides.

Certaines régions enregistrent de très fortes pluies. meteonews

Les incendies de forêt et la sécheresse

Ce qui abonde en Suisse centrale et orientale manque cruellement dans de nombreuses zones du Plateau. Depuis la mi-avril, une sécheresse marquée touche l’ensemble du territoire situé entre les Alpes et le Jura. Les rivières et les lacs affichent par endroits des niveaux historiquement bas, et les nappes phréatiques sont également en deçà de la moyenne.

Les récentes précipitations ont certes soulagé un peu la situation à certains endroits, mais les régions les plus touchées par la sécheresse ont reçu très peu de pluie, note MeteoNews. Et d’ajouter:

«Après un répit partiel au début de la deuxième semaine de juillet, la sécheresse devrait déjà reprendre au cours de la seconde moitié de la semaine, et risque de nous accompagner de façon récurrente durant le reste de l’été.»

Le risque d'incendie de forêt est élevé dans presque toute la Suisse. Image: MétéoSuisse

La sécheresse s’accompagne également d’un risque accru d’incendies de forêt. Un danger jugé «marqué» en Suisse occidentale. Dans ces zones, les feux de grillade ne sont autorisés que dans les foyers aménagés. Dans le Valais, entre Sion et Brigue, le risque est même qualifié de «fort», et tout feu en plein air y est strictement interdit.

Ce qui nous attend cette semaine

Mardi, la limite des chutes de neige s’abaissera jusqu’à 1800 mètres, avec quelques précipitations encore attendues. Toutefois, la probabilité de pluies diminuera progressivement au fil de la semaine. Dès jeudi, le soleil fera son retour définitif et les températures repartiront à la hausse.

Mercredi, le thermomètre repassera au-dessus des 20 degrés en Suisse romande, et les températures pourraient même dépasser les 25 degrés d’ici le week-end. Les nuits, quant à elles, resteront fraîches, entre 10 et 16 degrés.

«A long terme, les épisodes frais en juillet, avec parfois de la neige jusqu’à 2000 mètres, ne seront pas rares, et sont déjà survenus dans le passé», écrit encore MeteoNews dans son billet de blog. Mais en raison du changement climatique, ces épisodes sont devenus de plus en plus rares. (leo)

Traduit de l'allemand par Joel Espi