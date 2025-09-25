en partie ensoleillé12°
Mort mystérieuse après 30 heures dans les toilettes d'un KFC

Mort mystérieuse après 30 heures dans les toilettes d&#039;un KFC en France (image d&#039;illustration).
KFC France a annoncé mercredi avoir lancé une enquête (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Mort mystérieuse après 30 heures dans les toilettes d'un KFC

Entré vendredi dans les toilettes d'un fast-food près de Dunkerque (F), un homme a été retrouvé mort dans la cabine le samedi au soir. Sa famille cherche des explications.
25.09.2025, 11:2725.09.2025, 11:27

Une enquête a été ouverte après la mort d'un quadragénaire venu déjeuner vendredi dans un restaurant KFC près de Dunkerque, dans le nord de la France, et retrouvé le lendemain dans les toilettes du fast-food, où il aurait passé plus de 30 heures selon sa famille.

L'homme a été retrouvé décédé dans les toilettes de cet établissement de restauration rapide samedi fin de journée, a déclaré jeudi la procureure de Dunkerque Charlotte Huet, indiquant que le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.

L'autopsie du corps n'a pas révélé de «lésions traumatiques» et les premiers éléments de l'enquête «ne mettent pas en évidence d'intervention d'un tiers dans les causes de ce décès», a précisé la procureure.

Caméras de surveillance

L'homme âgé de 46 ans et père de trois enfants, employé dans une agence bancaire près de Dunkerque, a été signalé disparu par sa famille quand il n'est pas rentré du travail vendredi soir, a déclaré son frère, confirmant une information de la presse locale.

Ayant appris par ses collègues qu'il n'était pas revenu au bureau après la pause méridienne vendredi, ses proches ont retrouvé samedi sa voiture sur le parking du KFC, et lancé des recherches alentours.

Les caméras de surveillance du restaurant montrent que l'homme était entré dans les toilettes après avoir passé sa commande vendredi vers 13h et ne semblait pas en être ressorti. Ayant consulté les images, la famille a donc demandé à la direction d'ouvrir la pièce, toujours fermée.

«On n'en restera pas là»

Ses proches ont finalement pu accéder aux toilettes samedi après 18h, où ils ont retrouvé le corps «par terre près du lavabo», toujours selon le frère de la victime.

«On ne comprend pas comment il a pu rester si longtemps sans que personne ne s'en rende compte, c'est inadmissible, on n'en restera pas là», a réagi celui-ci mercredi, déplorant que KFC ait continué à servir ses clients après la découverte du corps.

KFC France a annoncé mercredi soir avoir lancé une enquête avec le restaurant concerné, qui appartient à un «partenaire-franchisé» de la chaîne. Il s'agit de comprendre les «dysfonctionnements qui ont pu être constatés et prendre les mesures adaptées afin qu'un tel événement ne puisse plus jamais se reproduire».

L'enseigne ajoute avoir adressé ses «condoléances» et son «soutien» à la famille du défunt. (jzs/afp)

