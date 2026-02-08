stratus fréquent
Affaire Epstein: la démission de Jack Lang est inévitable

Au lendemain de la démission de Jack Lang de la présidence de l’Institut du monde arabe, la porte-parole du gouvernement Maud Brégeon a estimé que la situation était devenue intenable.
08.02.2026, 10:1608.02.2026, 10:16
FILE - IMA president Jack Lang arrive before visiting the exhibition &quot;Treasures rescued from Gaza&quot; Monday, April 14, 2025 at the Arab World Institute (IMA) in Paris. (AP Photo/Michel Euler, ...
Jack Lang l'ancien Ministre de l'Éducation nationale de France.Keystone
«Jack Lang a pris la seule décision possible, la situation était intenable»
Maud Bregeon

Maud Bregeon a dit cela au lendemain de la démission de l'ex-ministre de la Culture - mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein - de la présidence de l'Institut du monde arabe.

«Je crois que Jack Lang a pris la seule décision possible, la seule décision souhaitable en l'état. La situation était, me semble t-il, intenable», a-t-elle déclaré sur franceinfo.

«Ce sera à la justice de dire pour l'ensemble des parties prenantes quelles sont les responsabilités»

Mais, dans son cas, il y a aussi «une question morale qui se pose, me semble t-il, de façon évidente», a ajouté Maud Bregeon.

L'ex-figure du Parti socialiste, ministre de la Culture sous François Mitterrand et célèbre pour avoir lancé à travers le monde le concept de la Fête de la musique, a présenté samedi sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA).

Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission

Il était sous la pression de l'Elysée et de Matignon, l'entourage d'Emmanuel Macron l'exhortant à «penser» à l'IMA pour que le prestigieux institut ne soit pas éclaboussé par cette affaire. L'Elysée a dit samedi sobrement «prendre acte» de sa démission.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre l'ancien ministre, la mention de son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein et ses liens d'intérêt avec le financier américain ont poussé de nombreux membres de la classe politique à exiger son départ.

Le parquet national financier a ouvert vendredi une enquête préliminaire contre lui et sa fille Caroline Lang pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée».

«Les accusations portées à mon encontre sont inexactes et je le démontrerai»

Dans le courrier envoyé au ministre des Affaires étrangères dans lequel il propose sa démission. (dal/sde/sac/asm/afp)

Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
