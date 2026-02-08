Affaire Epstein: la démission de Jack Lang est inévitable
Maud Bregeon a dit cela au lendemain de la démission de l'ex-ministre de la Culture - mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein - de la présidence de l'Institut du monde arabe.
«Je crois que Jack Lang a pris la seule décision possible, la seule décision souhaitable en l'état. La situation était, me semble t-il, intenable», a-t-elle déclaré sur franceinfo.
Mais, dans son cas, il y a aussi «une question morale qui se pose, me semble t-il, de façon évidente», a ajouté Maud Bregeon.
L'ex-figure du Parti socialiste, ministre de la Culture sous François Mitterrand et célèbre pour avoir lancé à travers le monde le concept de la Fête de la musique, a présenté samedi sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA).
Il était sous la pression de l'Elysée et de Matignon, l'entourage d'Emmanuel Macron l'exhortant à «penser» à l'IMA pour que le prestigieux institut ne soit pas éclaboussé par cette affaire. L'Elysée a dit samedi sobrement «prendre acte» de sa démission.
Si aucune charge ne pèse à ce stade contre l'ancien ministre, la mention de son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein et ses liens d'intérêt avec le financier américain ont poussé de nombreux membres de la classe politique à exiger son départ.
Le parquet national financier a ouvert vendredi une enquête préliminaire contre lui et sa fille Caroline Lang pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée».
Dans le courrier envoyé au ministre des Affaires étrangères dans lequel il propose sa démission. (dal/sde/sac/asm/afp)