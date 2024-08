Les obsèques d'Alain Delon ont eu lieu en toute intimité samedi

Des centaines de personnes se sont déplacées dans le Loiret samedi pour un dernier hommage. Keystone

Les obsèques de l'acteur français devaient débuter à 16 heures samedi dans la propriété familiale. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon triés sur le volet, ont été conviées.

Les deux fils du défunt, Anthony et Alain-Fabien, sont venus saluer les admirateurs présents devant les grilles du domaine où Alain Delon sera inhumé. Cette rencontre a eu lieu quelques heures avant les obsèques dans la chapelle privée de la propriété de la famille à Douchy (Loiret). Elles devaient se tenir dans la plus stricte intimité.

Les frères ont remercié leur public, observé les centaines de mots et de fleurs déposés et sont repartis ensemble, sous les applaudissements d'une trentaine de personnes.

«C'était très impressionnant de les voir», a déclaré un fan à l'AFP. «Mes parents m'ont transmis cette passion de Delon j'étais obligé d'être présent».

Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan et Géraldine Danon (qui est aussi la filleule de l'acteur), devraient être présentes, selon des sources proches de l'agence française.

A huis clos, loin des caméras

Les obsèques se dérouleront à huis clos, loin des caméras et objectifs, dans la chapelle située au coeur de la propriété de Douchy-Montcorbon achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie.

Conformément aux volontés du défunt, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie sera célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités.

Alain Delon sera ensuite enterré comme il le souhaitait chez lui près de ses chiens. La procédure au «caractère exceptionnel» a nécessité une autorisation préfectorale.

Un portrait accroché à la grille de la propriété des Delon. Keystone

Un choix «très Delon»

«Un hommage national n'était pas sa volonté, lui qui a souhaité être enterré comme Frédéric II de Prusse au château de Postdam avec ses animaux de compagnie» Un animateur d'Europe 1

«C'est plein de majesté et de panache. C'est très royal. C'est très Delon, digne du Guépard devenu un misanthrope».

«Je n'ai absolument pas peur de la mort», déclarait en 2011 la tête d'affiche du Guépard ou de Borsalino à Paris-Match. Le magazine a republié une photo de cette année-là où il se tient à côté du caveau dans lequel il doit reposer, dans la chapelle qu'il avait fait construire. (ats/vz)