Sa «tristesse» pour Sarkozy vaut une plainte à Darmanin

French Justice Minister Gerald Darmanin leaves the weekly cabinet meeting, Tuesday, Oct. 14, 2025 at the Elysee Palace in Paris. (AP Photo/Michel Euler) France Politics
Gérald Darmanin a rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison.Keystone

Sa «tristesse» pour Sarkozy vaut une plainte à ce ministre français

En exprimant sa compassion pour l'ancien président français et en allant lui rendre visite prison, Gérald Darmanin a «indigné» un collectif d'avocats, qui le poursuit pour «prise illégale d'intérêts».
31.10.2025, 07:4131.10.2025, 07:44

Un collectif d'avocats a porté plainte contre le ministre français de la justice Gérald Darmanin pour son soutien implicite à l'ancien président français Nicolas Sarkozy, à qui il a rendu visite en prison. Ils l'accusent de «prendre position».

Le garde des sceaux a rencontré mercredi à la prison de la santé à Paris l'ancien président français, un de ses mentors en politique. Mais la plainte des avocats est née bien avant, juste après des déclarations de Darmanin sur France Inter le 20 octobre, à la veille de l'incarcération de M. Sarkozy.

Ces députés LFI ne pourront pas voir Sarkozy en prison

En confiant ce jour-là sa «tristesse» après la condamnation de Sarkozy et en annonçant lui rendre prochainement visite en prison, ce qu'il a fait depuis lors, Darmanin a «nécessairement pris position dans une entreprise dont il a un pouvoir d'administration», stipule la plainte que l'AFP a pu consulter.

«Un pouvoir de surveillance»

Ce collectif d'une trentaine d'avocats se dit dans sa plainte «particulièrement indigné par les déclarations du garde des sceaux» faisant part «publiquement de sa compassion à l'égard de Sarkozy en soulignant les liens personnels qu'ils entretiennent».

En «s'exprimant publiquement quant à sa volonté de rendre visite à M. Sarkozy en détention» ainsi «qu'en lui apportant implicitement son soutien», Darmanin a «nécessairement pris position» dans une entreprise dont il a aussi «un pouvoir de surveillance en tant que supérieur hiérarchique du parquet», déroulent les plaignants.

Commentaire
Make Nicolas Great Again

Juridiquement, ce collectif d'avocats porte plainte contre Darmanin pour «prise illégale d'intérêts», via une jurisprudence considérant que «l'intérêt» peut «être moral et plus précisément amical».

«Obstacle à la sérénité»

Condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement dans le dossier libyen pour association de malfaiteurs, l'ancien président a déposé une demande de remise en liberté, que la justice doit examiner dans les prochaines semaines, avant son procès en appel en 2026.

Les propos de M. Darmanin sur France Inter avaient déjà ému la magistrature. Le plus haut procureur de France, Rémy Heitz, y avait vu un «risque d'obstacle à la sérénité» et donc «d'atteinte à l'indépendance des magistrats». (jzs/ats)

Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
