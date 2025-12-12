La voiture a fini sa course dans le grand bassin de 25 mètres. Image: Facebook

Sa fausse manœuvre a très mal fini

Un drame a été évité de justesse jeudi soir à la Ciotat (F), après qu'une voiture a terminé sa course dans la piscine municipale.

Plus de «International»

Des photos pour le moins surprenantes ont été diffusées jeudi sur la page Facebook de la cité française de La Ciotat, située non loin de Marseille (F).

«A la suite d’une mauvaise manœuvre, un véhicule transportant un adulte et un enfant a percuté le grillage puis la baie vitrée de la piscine, avant de terminer sa course dans le bassin», écrit la Ville dans sa publication.

La voiture a traversé la baie vitrée. Image: Facebook

Si l'incident aurait pu prendre une tournure tragique, la réactivité de témoins sur place a permis d'éviter le pire. «Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs et d’une personne, les occupants ont pu être extraits du véhicule et aucune victime n’est à déplorer», indique la cité française.

Et d'ajouter: «Les sapeurs-pompiers, ainsi que les polices nationale et municipale, sont intervenus immédiatement pour sécuriser les lieux».

D'«importants dégâts»

Selon La Provence, une femme de 38 ans et sa fille de 5 ans étaient dans la voiture. Indemnes, mais en état de choc, elles ont toutes deux été transportées à l'hôpital local.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21 h, mais leurs circonstances restent encore floues. Auprès du quotidien français, le Service interdépartemental d’incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône émet toutefois l'hypothèse que la conductrice pourrait avoir «confondu les pédales de frein et d’accélérateur» en manœuvrant sur le parking de la piscine.

La voiture a traversé la quasi-totalité de la largeur du bassin. facebook

Lors de l'incident, d'«importants dégâts» ont été occasionnés à la piscine. Celle-ci restera dès lors fermée «pour les prochaines semaines», écrit la Ville de La Ciotat, qui doit encore procéder à l'extraction du véhicule. (jzs)