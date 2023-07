Le moment où le jeune Adam* sort de la voiture, capturé par un passant. réseaux sociaux

Ce témoin dévoile les derniers mots prononcés par Nahel avant sa mort

Le témoignage du deuxième passager de la voiture de Nahel vient compléter, et parfois contredire, les propos de l'autre occupant de la Mercedes jaune.

Plus de «International»

Le décès du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir policier, ne finit pas de dévoiler ses détails. Le dernier témoignage «de l'intérieur de la voiture» qui restait à entendre a été dégoté. C'est Le Parisien qui a obtenu du jeune de 14 ans une lettre écrite, transmise par son père.

Le témoignage d'Adam (prénom d'emprunt choisi par Le Parisien) commence par les explications de son père: alors que ce jeune de 14 ans était sur le chemin pour «passer l'épreuve du brevet», une Mercedes jaune s'arrête à sa hauteur. Le conducteur du véhicule baisse la vitre et l'interpelle: c'est Nahel, un «grand du quartier» qui le propose de l'emmener.

«Mon fils ne savait pas que Nahel n'avait pas le permis» Le père d'Adam le parisien

Adam monte à l'arrière, le siège passager étant occupé par un autre jeune. La suite est cohérente avec ce qui est connu: deux policiers en moto veulent vérifier le véhicule et le «somment de s'arrêter». Mais:

«Nahel n’a pas voulu s’arrêter» Le père d'Adam le parisien

Une information qui diffère déjà de celle du passager siège conducteur, qui avait déclaré à BFM TV que Nahel avait obtempéré.

Il n'empêche: le véhicule finit par être bloqué dans un embouteillage. Les deux policiers se placent alors sur la gauche du véhicule.

Il témoigne dans une lettre

La suite est trop dure à raconter pour le jeune Adam. Ne pouvant évoquer les faits, il décide d'écrire un texte, transmis au Parisien par son père. Les journalistes du quotidien de la capitale française n'auront donc pas pu s'entretenir directement avec lui.

Selon le texte, Nahel est d'abord braqué par les deux policiers avec leurs pistolets. L'un d'eux le menace de lui «mettre une balle dans la tête» puis le frappe plusieurs fois. Nahel essaie de se protéger la tête. Et lors du troisième coup asséné:

«Nahel a lâché le frein, sûrement par panique» Adam le parisien

«C'est fou, il a tiré»

La suite, on la connaît. La voiture, une automatique, fait une embardée. Dans le feu de l'action, un des policiers somme de tirer et un coup part. Dans le véhicule, c'est la confusion et Adam croit, dans les quelques fractions de seconde qui suivent le coup de feu, que Nahel est sauf. Celui-ci aurait dit:

«C'est fou, il a tiré» Les derniers mots de Nahel le parisien

La seconde d'après, le véhicule accélère d'un coup. Nahel perd-il connaissance à ce moment-là, laissant son pied se lever du frein? Le véhicule s'encastre dans un choc sur un poteau, et c'est à ce moment-là qu'Adam remarque que Nahel ne bouge plus:

«Il n’y avait pas de sang, mais il était penché sur le côté» Adam le parisien

Adam s'extrait du véhicule avant d'être rattrapé par les policiers, qui le plaquent au sol et lui mettent les menottes. Conduit dans la voiture de police, il assiste au massage cardiaque de Nahel et entend le policier qui n'a pas tiré «sermonner son binôme». De manière contradictoire avec l'injonction de tir quelques secondes plus tôt, il lui aurait dit:

«T'aurais pas dû tirer, on allait faire un barrage plus loin!» Un des deux policiers le parisien

Selon Adam, le policier aurait déclaré que Nahel était mort – alors que son décès officiel a eu lieu une heure plus tard, à l'hôpital. Mais pour Adam, c'est surtout la seconde où sa vie bascule:

«C'est à ce moment-là que j'ai compris» Adam le parisien

(acu)