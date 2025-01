Un hôpital d'Annemasse doit fermer ses urgences après une agression

Dans un communiqué conjoint, la préfecture de Haute-Savoie et l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ont condamné «fermement» ces «actes d'agression» envers les personnels de santé comme ceux qui se sont déroulés en outre «entre le mois de décembre (dernier) et début janvier» sur le département.

Parmi les quatorze membres du personnel impliqués, «tous en état de choc psychologique», six souffrent de «tuméfactions au visage» et pour certains d'entre-eux «d'une côte fêlée, d'un traumatisme à une cheville ou d'une fracture à une main». Ils devaient tous déposer plainte jeudi soir au commissariat de police d'Annemasse.

Un service d'urgence hospitalier de la ville d'Annemasse a dû fermer ses portes après une violente agression. Deux hommes sont en cause et ont été mis en garde à vue. Au moins six personnes sont blessées.

