Le Hamas suspend les négociations par manque de sérieux

Un haut responsable du Hamas a annoncé dimanche l'interruption des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza, déplorant les «massacres» de civils après une attaque ayant visé Mohammed Deif, chef militaire du mouvement.

Plus de «International»

Un haut responsable du Hamas a fait part à l'AFP dimanche de la décision du mouvement d'arrêter les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dénonçant le «manque de sérieux» et les «massacres» israéliens.

«Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a informé lors d'une série d'appels les médiateurs et des intervenants régionaux de la décision du Hamas d'arrêter les négociations en raison du manque de sérieux de l'occupation (Israël, NDLR) (...) et des massacres contre des civils non armés», a indiqué un haut responsable du mouvement à l'AFP.

Samedi, l'armée israélienne a confirmé avoir visé le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, dans une frappe sur le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, cette frappe aurait visé un camp de déplacés et tué des dizaines de personnes.

Le haut responsable du Hamas a précisé à l'AFP que son chef militaire était toujours en vie après la frappe israélienne. (tib/ats)

(Dévelopemement suit)