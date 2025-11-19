ciel couvert
Gaza

Gaza: la Défense civile annonce 11 morts dans les frappes

L'armée israélienne a mené des frappes à Gaza-ville, pour riposter contre une violation du cessez-le-feu du Hamas. Des terroristes auraient attaqués des soldats israéliens.
19.11.2025, 18:2119.11.2025, 19:13

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de 11 personnes dans des bombardements israéliens à travers le territoire. Plus tôt, l'armée israélienne a indiqué mener des frappes contre le Hamas en riposte à ce qu'elle a présenté comme une violation de la trêve.

Les frappes israéliennes ont fait six morts à Gaza-ville, et cinq, dont deux enfants, dans la région de Khan Younès, dans le sud du territoire, selon la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Bassal a également annoncé 10 morts dans la région de Khan Younès (sud de la bande de Gaza), parmi lesquels deux mineurs dont il n'a pas précisé l'âge. L'armée israélienne avait auparavant accusé «plusieurs terroristes [d'avoir] ouvert le feu [mercredi] en direction de la zone où [ses] soldats opèrent à Khan Younès».

L'ONU vote pour une force internationale à Gaza

Ces tirs n'ont fait aucun blessé mais constituent «une violation de l'accord de cessez-le-feu», indique un communiqué militaire, ajoutant qu'«en réponse [l'armée israélienne avait] commencé à frapper des cibles terroristes du Hamas dans toute la bande de Gaza».

Deuxième phase pas approuvée

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Une trêve fragile, déjà marquée par plusieurs accès de violences, est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre, sur la base d'un accord négocié par les Etats-Unis.

Il a permis dans sa première phase le retour des 20 derniers otages vivants du 7-Octobre toujours retenus à Gaza, en échange de la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, et le retour de 25 corps d'otages morts, sur 28 que le Hamas s'était engagé à rendre.

Israël réclame leur remise, en accusant de retard le mouvement islamiste, qui invoque la difficulté de les retrouver dans un territoire dévasté par deux ans de guerre.

La mise en oeuvre de la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza n'a pas encore été approuvée. Elle prévoit:

  • le désarmement du Hamas;
  • la mise en place d'une autorité de transition;
  • le déploiement d'une force internationale de stabilisation.

(ats/blg/afp)

