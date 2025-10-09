Gaza: la «version finale de la première phase» de l'accord est signée
La «version finale de la première phase» du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée jeudi matin par toutes les parties concernées, a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Bureau du premier ministre israélien
«La version finale de la première phase a été signée ce matin en Egypte par toutes les parties en vue de la libération tous les otages» détenus à Gaza par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens, a déclaré Bedrosian dans un point de presse en ligne.
L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien, lors d'une réunion prévue à 16h (heure suisse), a ajouté Bedrosian, ajoutant qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures suivant cette approbation. (jzs/afp)