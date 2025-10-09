en partie ensoleillé15°
Gaza

Gaza: la version finale de la première phase de l'accord signée

Israeli tanks block the beach road to Gaza City as displaced Palestinians gather on the coastal road near Wadi Gaza after the announcement that Israel and Hamas had agreed to the first phase of a peac ...
Keystone

Gaza: la «version finale de la première phase» de l'accord est signée

Israël dit que «la version finale de la première phase» du plan Trump est signée. L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien
09.10.2025, 15:3909.10.2025, 15:39

La «version finale de la première phase» du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée jeudi matin par toutes les parties concernées, a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Bureau du premier ministre israélien

«La version finale de la première phase a été signée ce matin en Egypte par toutes les parties en vue de la libération tous les otages» détenus à Gaza par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens, a déclaré Bedrosian dans un point de presse en ligne.

L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien, lors d'une réunion prévue à 16h (heure suisse), a ajouté Bedrosian, ajoutant qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures suivant cette approbation. (jzs/afp)

Gaza après les bombes
L'ONU va réduire le nombre de Casques bleus à cause de Trump
En raison d'un manque de fonds, lié notamment aux coupes américaines, l'Organisation des Nations unies va rapatrier jusqu'à 14 000 militaires et soldats de maintien de la paix dans les prochains mois.
«Nous allons devoir rapatrier, réduire d'environ 25% le nombre de nos effectifs de maintien de la paix militaires et policiers, ainsi que leur équipement, et un nombre important d'employés civils des missions vont également être touchés», a indiqué un responsable de l'ONU sous couvert de l'anonymat.
L’article