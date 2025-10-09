Keystone

Gaza: la «version finale de la première phase» de l'accord est signée

Israël dit que «la version finale de la première phase» du plan Trump est signée. L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien

La «version finale de la première phase» du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée jeudi matin par toutes les parties concernées, a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Bureau du premier ministre israélien

«La version finale de la première phase a été signée ce matin en Egypte par toutes les parties en vue de la libération tous les otages» détenus à Gaza par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens, a déclaré Bedrosian dans un point de presse en ligne.

L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien, lors d'une réunion prévue à 16h (heure suisse), a ajouté Bedrosian, ajoutant qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures suivant cette approbation. (jzs/afp)