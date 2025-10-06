ciel couvert
DE | FR
burger
International
Gaza

Gaza: Trump appelle les négociateurs à «avancer rapidement»

epaselect epa12433909 US President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House after exiting Marine One in Washington, DC, USA, 05 October 2025. Unions representin ...
«Là est le chemin de la paix», semble indiquer le président Donald Trump.Keystone

Gaza: Trump appelle les négociateurs à «avancer rapidement»

Donald Trump presse pour un cessez-le-feu rapide concernant le conflit israélo-palestinien. Il explique que les premières discussions sont «très positives».
06.10.2025, 06:0506.10.2025, 06:05

Le président américain Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement» lors des pourparlers prévus lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il juge «très positives» les discussions engagées avec le mouvement palestinien.

«Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la paix tant attendue au Moyen-Orient», a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau social Truth Social.

Et d'ajouter au sujet des pourparlers de lundi:

«On m'a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine et je demande à tout le monde d'avancer rapidement»

Il a dépêché en Egypte son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner.

«On vous traite comme un animal»: des Suisses de la flottille témoignent

Le plan américain à la base des négociations prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du mouvement islamiste.

Mécanisme d'un cessez-le-feu

Le Hamas a affirmé sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza et de procéder à un échange «immédiat» d'otages et de prisonniers avec Israël. Il n'a cependant pas mentionné la question de son désarmement, un point-clé de la proposition, affirmant qu'il entendait participer à toute discussion sur l'avenir de Gaza et insistant sur la nécessité d'un «retrait total israélien».

Le plan exclut toutefois tout rôle du Hamas «dans la gouvernance de Gaza» et prévoit l'exil de ses combattants.

Israël et le Hamas affirment qu’une trêve est à portée de main

Le négociateur en chef du mouvement islamiste palestinien, Khalil Al-Hayya, est arrivé dimanche soir en Egypte à la tête d'une délégation. Les discussions doivent débuter sur «les mécanismes d'un cessez-le-feu, le retrait des forces d'occupation et un échange de prisonniers», a indiqué le Hamas.

Les réunions prévues lundi seront les premières auxquelles participe Khalil Al-Hayya depuis qu'Israël l'a pris pour cible, ainsi que d'autres dirigeants du Hamas, lors de frappes sur Doha le mois dernier.

La délégation israélienne partira, elle, pour Charm el-Cheikh lundi, selon le bureau du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ce dernier affirme soutenir le plan Trump, tout en précisant que son armée se maintiendra dans la majeure partie de la bande de Gaza, qu'elle contrôle aujourd'hui à 75% environ. (sda/ats/afp/svp)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Une Israélienne et une Palestinienne racontent leur relation interdite
Durant 18 mois, une Palestinienne et une Israélienne ont entretenu une correspondance par écrit. Leurs échanges vont désormais être publiés dans un livre.
Elles auraient pu se détester, mais sont en train de devenir amies: Tala, 22 ans, Palestinienne de Gaza, et Michelle, Israélienne de 25 ans, se sont écrit pendant un an et demi pour se raconter l'immense traumatisme provoqué par le 7 octobre 2023.
L’article