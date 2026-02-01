Le passage de Rafah est le seul point d'entrée et de sortie entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël. Keystone

Israël autorise une réouverture très restreinte du passage de Rafah

Après des mois de fermeture quasi totale, le principal point de sortie de la bande de Gaza vers l’étranger doit rouvrir partiellement ce dimanche. L’accès restera toutefois strictement encadré, réservé aux personnes et soumis à des conditions sécuritaires sévères.

Plus de «International»

Israël va commencer à rouvrir dimanche le point de passage de Rafah entre l'Egypte et la bande de Gaza, fermé quasiment hermétiquement depuis mai 2024, mais cette ouverture sera limitée aux personnes uniquement, dans des conditions drastiques.

Cette réouverture, prévue dans le cadre du plan Trump accepté en octobre, intervient dans le contexte d'un cessez-le-feu très précaire. Des frappes israéliennes samedi ont ainsi fait 32 morts selon la Défense civile de Gaza, dont des femmes et des enfants, Israël déclarant de son côté avoir mené des bombardements en réponse à des violations du cessez-le-feu.

Le passage de Rafah est le seul point d'entrée et de sortie entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël.

Il est fermé depuis que les forces israéliennes en ont pris le contrôle en mai 2024, à l'exception d'une réouverture limitée début 2025, dans le cadre d'une précédente trêve qui avait échoué.

Le passage ouvrira le 1er février «dans les deux sens, pour un mouvement limité de personnes uniquement», a indiqué vendredi le Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense supervisant les affaires civiles dans les Territoires palestiniens occupés.

Autorisation sécuritaire préalable nécessaire

Il faudra «une autorisation sécuritaire préalable» des autorités israéliennes pour sortir et entrer dans la bande de Gaza, en coordination avec l'Egypte et sous la supervision de la mission de l'Union européenne dite EUBAM Rafah, selon le communiqué du Cogat.

Une source à la frontière égyptienne a indiqué samedi à l'AFP que la journée de dimanche serait essentiellement consacrée aux préparatifs et aspects logistiques, notamment l'arrivée d'une délégation de l'Autorité palestinienne.

Le point de passage ouvrira dimanche «à titre d'essai» pour permettre le passage de blessés avant une ouverture régulière lundi, ont déclaré à l'AFP trois autres sources au sein du point de passage. (tib/ats)