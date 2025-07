Donald Trump, qui lorgne le prix Nobel de la paix, se dit déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza. Keystone

Trump dit que le Hamas «veut un cessez-le-feu» à Gaza

Le président américain a reçu le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et «les choses avancent très bien», assure-t-il.

Le président américain Donald Trump s'est dit lundi convaincu que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza. Il a partagé un dîner à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

«Ils veulent une rencontre et ils veulent ce cessez-le-feu», a déclaré Donald Trump au début du repas. «Je ne pense pas qu'il y ait un blocage. Je pense que les choses avancent très bien,» a répondu le président américain lorsqu'on lui a demandé ce qui empêchait un accord de paix.

Donald Trump, qui se dit déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza, reçoit le premier ministre israélien en plein pourparlers indirects au Qatar entre Israël et le Hamas.

Netanyahou a été reçu par Trump à la Maison-Blanche. Keystone

«La priorité absolue du président au Moyen-Orient est de mettre fin à la guerre à Gaza et le retour de tous les otages», a assuré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, en conférence de presse. L'émissaire américain Steve Witkoff doit lui se rendre dans la semaine à Doha, où se tiennent des discussions, a-t-elle précisé.

La question du prix Nobel

Dimanche, Donald Trump avait estimé qu'il existait «de bonnes chances» de parvenir à un accord «cette semaine». Dans le même temps, Benyamin Netanyahou a annoncé avoir présenté la nomination du président américain pour le prix Nobel de la paix, en lui remettant la lettre qu'il a envoyée au comité norvégien.

«A l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays [après l'autre], dans une région après l'autre» Benyamin Netanyahou à propos de Trump

Donald Trump a reçu au fil des ans plusieurs nominations au prix Nobel de la paix de la part de partisans et de parlementaires républicains. Le milliardaire, qui n'a jamais caché son ambition d'obtenir la prestigieuse récompense, s'est plaint d'avoir été ignoré par le comité Nobel, alors qu'il se targue notamment d'avoir été un médiateur dans le conflit récent entre l'Inde et le Pakistan.

Il a également vanté son action pour «maintenir la paix» entre l'Égypte et l'Éthiopie et pour avoir négocié les accords d'Abraham, une série d'accords visant à normaliser les relations entre Israël et plusieurs nations arabes.

L'ancien magnat de l'immobilier, auteur d'un livre intitulé «The art of the deal», s'est présenté pendant sa campagne présidentielle de 2024 comme un «pacificateur» qui utiliserait ses compétences de négociateur pour mettre rapidement fin aux guerres en Ukraine et à Gaza. Cinq mois après le début de sa présidence, ces deux conflits sont toujours en cours. (jzs/ats)