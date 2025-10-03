Le dernier bateau de la flottille pour Gaza a été intercepté
La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été «intercepté», après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.
«Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (09h29 suisses) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza», a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, «les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux – chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza».
🚨 Update from the Marinette of the #GlobalSumudFlotilla:— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 3, 2025
The crew reports sighting a ship on the horizon believed to be an Israeli vessel moving in to intercept.
The Flotilla continues its mission to challenge the illegal blockade of #Gaza under the eyes of the world. 🌊🇵🇸 pic.twitter.com/ELHjcxs8kQ
Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu dans l'immédiat. (jzs/ats)