Le dernier bateau de la flottille pour Gaza a été intercepté

Le mouvement humanitaire annonce que l'embarcation «Marinette» a été interceptée par la marine israélienne «à environ 42,5 milles nautiques de Gaza».

La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été «intercepté», après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.

«Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (09h29 suisses) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza», a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, «les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux – chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza».

Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu dans l'immédiat. (jzs/ats)