Le dernier bateau de la flottille pour Gaza a été intercepté

Gaza

«Marinette» était le dernier bateau de la flottille.Image: www.imago-images.de

Le mouvement humanitaire annonce que l'embarcation «Marinette» a été interceptée par la marine israélienne «à environ 42,5 milles nautiques de Gaza».
03.10.2025, 11:5203.10.2025, 11:52

La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été «intercepté», après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.

«Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (09h29 suisses) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza», a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, «les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux – chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza».

Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu dans l'immédiat. (jzs/ats)

Des manifestations en Europe en soutien à la flottille pour Gaza
Des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer l'interception par les forces navales israéliennes d'une flottille d'aide humanitaire pro-palestinienne à destination de Gaza.
Plus de 400 militants à bord de 41 navires ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a précisé jeudi soir un responsable israélien, alors qu'Israël se prépare à expulser les militants qui étaient à bord.
