ciel couvert
DE | FR
burger
International
Turquie

La guérilla kurde suspend les négociations de paix avec Ankara

FILE - Youngsters hold a photograph of Abdullah Ocalan, the jailed leader of the militant Kurdish group, or PKK, in Diyarbakir, Turkey, Feb. 27, 2025. (AP Photo/Metin Yoksu, File) Turkey Kurds
Deux personnes tiennent une photo d’Abdullah Öcalan, leader du PKK, actuellement en prison.Keystone

La guérilla kurde suspend les négociations de paix avec Ankara

Les négociations de paix avec Ankara restent au point mort, la guérilla kurde estimant que la Turquie doit désormais prendre des initiatives concrètes pour faire progresser le processus et reconnaître les droits de la population kurde.
30.11.2025, 15:4830.11.2025, 15:48

La guérilla kurde du PKK n'ira pas plus loin dans les négociations de paix avec Ankara, estimant que c'est au tour de la Turquie d'agir et de libérer son chef historique Abdullah Öcalan, a déclaré un de ses commandants à l'AFP. Le commandant Amed Malazgirt déclare:

«Nous avons fait ce qu'on nous a demandé. C'est au tour de l'Etat turc. En Turquie il y a eu des discussions mais aucune avancée concrète (...). Désormais nous attendons que l'Etat turc prenne des mesures et c'est à lui de faire les (prochains) pas»

Il a également exigé par ailleurs la libération de Öcalan, détenu depuis 1999 sur l'île-prison d'Imrali, au large d'Istanbul.

Les autorités turques prennent le contrôle de la chaîne d’opposition Tele1

Le chef militaire du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), rencontré samedi dans les montagnes du Kurdistan dans le nord de l'Irak, salue la création d'une commission transpartisane au sein du Parlement turc: «L'Etat turc a fait un geste positif, mais ce n'est pas la seule action nécessaire», juge-t-il tout en précisant «suivre de près» ses travaux.

«Nous avons deux revendications. Premièrement, la libération du leader Apo (»oncle«, en kurde, surnom d'Abdullah Öcalan, NDLR)... Faute de quoi le processus ne réussira pas. La deuxième est la reconnaissance constitutionnelle et officielle du peuple kurde en Turquie»

Le PKK insiste sur la reconnaissance du droit à l’espoir

A propos de Öcalan, fondateur du PKK et leader toujours incontesté pour ses partisans, un autre commandant, Serda Mazlum Gabar, a fait valoir à l'AFP que «notre chef Apo est resté dans le système de torture d'Imrali pendant de nombreuses années».

«Nous visons d'abord la reconnaissance du droit à l'espoir et ensuite la liberté totale de la direction» du PKK, a-t-il insisté:

«Par liberté nous entendons qu'il soit libre d'agir, de diriger son mouvement et de s'intégrer au peuple».

Cette notion de «droit à l'espoir» avait été avancée l'an dernier le principal allié du gouvernement turc à l'initiative du processus de paix.

«Nous pouvons garantir la sécurité de notre direction», poursuit-il en suggérant dans un premier temps «une assignation à résidence» de Öcalan pour garantir sa protection. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
1 / 5
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
source: four paws
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie
Des milliers d'anonymes ont déposé des fleurs au pied des tours calcinées de Hong Kong. Au moins 128 personnes ont perdu la vie dans le pire incendie qu'ait connu le territoire. Il observe trois jours de deuil national depuis samedi.
Des hommes, des femmes et des enfants de tous les âges ont fait la queue des premières heures du jour à la tombée de la nuit pour placer des chrysanthèmes de saison jaunes ou blancs à l'emplacement réservé aux hommages, dominé par les huit immeubles noircis du complexe résidentiel de Wang Fuk Court.
L’article