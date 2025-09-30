brouillard
DE | FR
burger
International
Gaza

Gaza: Trump annonce son plan de paix

epa12415301 US President Donald Trump (R) shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) after they spoke at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washingt ...
Benjamin Netanyahou et Donald Trump lors de l'annonce du plan de paix.Keystone

Gaza: Trump annonce «l'un des plus beaux jours de la civilisation»

Le président américain a présenté son plan de paix dans le territoire palestinien. Salué par l'Occident, le programme est aussi soutenu par Benjamin Netanyahou, qui a toutefois fixé des conditions.
30.09.2025, 06:0730.09.2025, 06:24

Le président américain Donald Trump a décroché lundi un soutien sous conditions du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à son plan de paix pour Gaza. Ce dernier a menacé de «terminer le travail» par les armes si le Hamas rejetait la proposition.

Le président américain a parlé de lundi comme «peut-être l'un des plus beaux jours de la civilisation». Il a dit espérer une réponse «positive» du Hamas, dans une déclaration faite au côté de Benjamin Netanyahou. Peu après, les médiateurs qatari et égyptien ont annoncé avoir remis le document rédigé par l'exécutif américain aux négociateurs du mouvement islamiste palestinien.

«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»

Le président américain et le dirigeant israélien n'ont pas donné, comme prévu, de conférence de presse.

«Nous ne devrions probablement pas répondre à des questions alors que nous attendons des signatures et des feux verts de nombreux pays»
Donald Trump

Peu avant, la Maison-Blanche avait publié une proposition en 20 points censée mettre fin de manière définitive à la guerre qui ravage depuis près de deux ans le territoire palestinien, un conflit déclenché par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Résumé
Quelles sont les premières étapes?Qui dirigera Gaza?Quel avenir pour les Palestiniens?

Quelles sont les premières étapes?

«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahou.

«Si le Hamas rejette votre plan, M. le président, ou s'il dit l'accepter, mais fait ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail»
Benyamin Netanyahou

Le président américain a assuré à Benyamin Netanyahou qu'il aurait son «soutien total» à Gaza si le Hamas rejetait le plan.

La feuille de route de Washington prévoit un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et une libération des otages dans les 72 heures suivant le feu vert d'Israël. Le forum des familles, principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué dans un communiqué «un accord historique».

«Ramenez les otages»: Des milliers d'Israéliens manifestent à Tel-Aviv

Une fois les otages libérés, Israël relâcherait selon le plan américain 1700 Gazaouis faits prisonniers après l'attaque du 7 octobre ainsi que 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité.

Qui dirigera Gaza?

Le territoire palestinien serait gouverné par une autorité temporaire «technocratique et apolitique» gérant les affaires courantes, dont le Hamas serait exclu. Benjamin Netanyahou a assuré que l'autorité palestinienne n'aura «aucun rôle à jouer» à Gaza si elle ne passe pas «par une transformation véritable et radicale».

Le gouvernement temporaire prévu par la proposition américaine serait placé sous la supervision d'un «comité de la paix» présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel l'ancien premier ministre britannique Tony Blair jouerait un rôle.

epa12194078 Sir Tony Blair, former Prime Minister of the United Kingdom and Executive Chairman of the Tony Blair Institute for Global Change, participates in a session at the World Economic Forum Annu ...
Tony BlairKeystone

Ce dernier a réagi en saluant un projet «audacieux et intelligent», tandis que le président français Emmanuel Macron a écrit sur le réseau social X:

«Je souhaite qu'Israël s'engage résolument sur cette base. Le Hamas n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan»
Emmanuel Macron

Le texte élaboré par les Etats-Unis prévoit qu'à terme, «les membres du Hamas qui s'engageront à respecter une coexistence pacifique [avec Israël] et qui rendront leurs armes bénéficieront d'une amnistie».

Quel avenir pour les Palestiniens?

Parmi les autres points-clés du plan, les Etats-Unis travailleront avec des «partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une force internationale de stabilisation (ISF) qui doit être immédiatement déployée à Gaza». «Personne ne sera forcé de quitter Gaza», dit le texte alors que Donald Trump avait évoqué il y a quelques mois l'idée de vider le territoire de ses habitants.

«Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons l'occasion de construire un Gaza meilleur»
Donald Trump

L'autorité palestinienne et huit pays arabes et musulmans ont salué dans des communiqués les «efforts déterminés» de Trump.

La «double frappe», la tactique terroriste adoptée par Israël

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.

L'offensive israélienne menée en représailles à Gaza a fait 66'055 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Les Etats-Unis se dirigent vers un «shutdown»
Dans l'impasse au Congrès, les Etats-Unis se trouveront mardi à minuit en situation de paralysie budgétaire. Le vice-président JD Vance a accusé les démocrates de mettre «un pistolet sur la tempe des Américains»
Les Etats-Unis se dirigent tout droit vers la paralysie budgétaire, a estimé lundi le vice-président JD Vance, à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche entre républicains et démocrates qui n'a fait que confirmer l'impasse. La date limite est fixée à mardi soir.
L’article