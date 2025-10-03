Le rapporteur suisse de l'ONU inquiet du plan Trump pour Gaza

ciel couvert12°
Gaza: l rapporteur suisse de l'ONU inquiet du plan Trump

Le rapporteur sp
Nicolas Levrat, rapporteur spécial de l'ONU.Keystone

Nicolas Levrat et quelques 30 experts mettent en garde contre l'imposition d'un plan de paix «à tout prix» dans le territoire palestinien. Ils appellent Donald Trump à prévoir un dispositif qui soit conforme au droit international.
03.10.2025, 14:0603.10.2025, 14:06

Le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités, le Fribourgeois Nicolas Levrat, et plus de 30 de ses homologues indépendants sont inquiets de certaines parties du plan de paix de Donald Trump. Ils saluent en revanche celles sur le cessez-le-feu, la libération des détenus et l'assistance humanitaire.

Ils valident également le retrait prévu de l'armée israélienne et le rejet d'une annexion de territoire par l'Etat hébreu. Mais les experts indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, mettent en garde contre l'imposition d'un plan de paix «à tout prix». Cette approche pourrait aboutir à «davantage d'injustice, de futures violences et de l'instabilité», affirment-ils.

Voici le plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza

Ils demandent au président américain de prévoir un dispositif qui soit conforme au droit international. Ils estiment que le contenu sur le futur des Palestiniens viole les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) et est l'objet de «préconditions» comme un dialogue avec Israël, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu refuse tout Etat palestinien.

Le plan remplace une occupation pour une autre

Autre problème, ils dénoncent le scénario d'un gouvernement provisoire sans l'Autorité palestinienne et le «Comité pour Gaza» qui sera présidé par Donald Trump alors que celui-ci est proche d'Israël. Une force internationale pour faire face aux défis sécuritaires ne ferait que «remplacer l'occupation israélienne par une occupation menée par les Etats-Unis».

Parmi les nombreux reproches, les experts indépendants ciblent aussi le «périmètre de sécurité» prévu pour Israël, l'absence de compensations pour les dommages de guerre et l'amnistie inconditionnelle pour les membres du Hamas qui déposent leurs armes. Et ils regrettent le scénario de la libération d'une partie seulement des «nombreux détenus arbitraires palestiniens». Le plan ne prévoit pas de poursuites contre Israël, déplorent-ils. (jzs/ats)

