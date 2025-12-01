en partie ensoleillé
L'Ukraine a un problème: elle produit trop de drones

L’Ukraine est aujourd’hui considérée comme l’un des leaders mondiaux de la technologie des drones. Et selon plusieurs experts, le pays pourrait bientôt en exporter vers l’Occident.
01.12.2025, 16:5901.12.2025, 16:59
Un article de
t-online

L’invasion russe en Ukraine s’est depuis longtemps transformée en un véritable conflit high-tech. Pour contrer l’assaut russe, Kiev mise massivement sur de nouveaux investissements dans les drones. Résultat: la production nationale dépasse désormais les besoins de sa propre armée. C’est pourquoi l’Ukraine veut commencer à vendre à l’étranger des drones fabriqués chez elle.

«Nous produisons déjà suffisamment de drones pour pouvoir les exporter», cite le quotidien Kyiv Post, reprenant les propos d’un fabricant ukrainien. Des volontaires venus de Lettonie et de Lituanie se formeraient déjà en Ukraine à l’utilisation de ces drones locaux.

«L’Otan est à la bourre»: le front ukrainien donne l'alerte

Dans des domaines comme les munitions de gros calibre ou les missiles de défense aérienne, l’Ukraine reste dépendante de l’aide occidentale. Mais dans le secteur des drones, le pays fait figure de pionnier mondial:

«En Europe et aux Etats-Unis, la production locale de drones n’en est encore qu’à ses débuts. Les ingénieurs ukrainiens optimisent leurs systèmes en s’appuyant sur le retour d’expérience en temps réel venant du front.»
Hryhoriy Schwerk, employé du fabricant ukrainien General Cherry, cité par le Kyiv Post
Un technicien ukrainien répare un drone.
Un technicien ukrainien répare un drone.Image: keystone

Selon les estimations de l’agence Bloomberg, l’Ukraine produit environ quatre millions de drones par an. Et au Danemark, la première usine d’armement ukrainienne installée à l’étranger devrait entrer en service ces jours-ci. C’est là-bas que sera fabriqué le carburant du nouveau «Flamingo», un drone de dernière génération.

«Seuls 14% des fabricants de drones s’attendent à tourner à pleine capacité, et 21% supplémentaires prévoient d’utiliser un peu plus de la moitié de leurs installations. La majorité des entreprises fonctionnent donc largement en dessous de leur potentiel», explique Katherina Michalko, de l’association Tech Force in Ukraine, au Kyiv Post. Elle se montre favorable aux exportations de drones ou à des partenariats avec des entreprises étrangères.

L'Estonie vient peut-être de révolutionner la défense anti-drones

Les forces russes, de leur côté, ont récemment comblé une bonne partie de leur retard technologique. Une unité anti-drones dédiée, baptisée Rubikon, traque désormais les positions des pilotes ukrainiens derrière la ligne de front. Et c'est un problème, comme le reconnaissait récemment un membre de l’armée ukrainienne, cité par le Financial Times:

«Construire des drones, c’est facile. Mais remplacer les pilotes de drones, ça l’est beaucoup moins.»

Traduit de l'allemand


