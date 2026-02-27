beau temps11°
DE | FR
burger
International
Thaïlande

Thaïlande: une marée noire envahit les plages de Phuket

Ya Nui Beach is a small beach in the south of Phuket located near the Promthep Cape that is the famous place for beautiful sunset seeing
La plage de Ya Nui, à Phuket, en Thaïlande (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Une marée noire envahit ces célèbres plages thaïlandaises

Des plages de Phuket se retrouvent polluées après le naufrage d'un navire début février. Les autorités locales craignent un impact sur le tourisme.
27.02.2026, 10:1127.02.2026, 10:11

Une marée noire provoquée par le naufrage d'un cargo dans l'océan Indien atteint plusieurs plages immaculées de Phuket, la plus célèbre île touristique de Thaïlande, a indiqué vendredi un élu local.

Le Sealloyd Arc, battant pavillon panaméen, a coulé au large de Phuket (sud) le 7 février alors qu'il faisait route vers Chittagong au Bangladesh, déversant environ 1700 litres de pétrole, ont indiqué les autorités thaïlandaises. Les résidus coagulés ont commencé à s'échouer sur la plage de Ya Nui, ainsi que sur quelques petites îles tout au sud de la province de Phuket, a déclaré le député local Chalermpong Saengdee.

On a trouvé les plus belles plages pour 2026

Le pétrole a aussi souillé la plage Banana Beach de la petite île de Ko He, une destination prisée des touristes qui font le tour des îles à la recherche d'eaux cristallines, et devrait continuer à se répandre, a-t-il ajouté. «C'est très inquiétant car l'incident s'est produit il y a deux semaines, mais la situation ne s'améliore pas et cela représente une menace pour la vie marine et les récifs côtiers», selon le député.

«Nous craignons également que cela n'affecte le tourisme et l'économie de la Thaïlande»
Chalermpong Saengdee

Le député a également précisé que le navire gisait à une profondeur de 60 mètres, ce qui rendait difficile pour les plongeurs le travail de contenir la fuite.

130 marées noires en quatre ans

Des images diffusées par la chaîne publique Thai PBS ont montré des habitants ratissant les plages pour les nettoyer des nappes de pétrole. Alors que la marine thaïlandaise utilise des dispersants pour traiter la marée noire, Chalermpong Saengdee a demandé au gouvernement de financer le renflouage de l'épave.

Selon le Département des ressources marines et côtières, la Thaïlande a subi 130 marées noires qui ont touché plus de 23 provinces entre 2017 et 2021. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les États-Unis affichent leur fermeté face à l’Iran à Genève
À Genève, les négociateurs américains et iraniens se retrouvent pour une nouvelle série de pourparlers nucléaires indirects. Washington maintient une position ferme, exigeant la fermeture de plusieurs sites et la remise d’uranium enrichi.
Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Les Etats-Unis, qui menacent la République islamique de frappes, sont arrivés avec une position ferme, alors que Téhéran parle de discussions «intenses» mais «sérieuses».
L’article