Guatemala

12 cadavres découverts près de la capitale du Guatemala

epa12585942 A person holds a garment of the Virgin of Guadalupe in Guatemala City, Guatemala, 11 December 2025. Dozens of Guatemalan Catholics flocked the Guadalupe Shrine to pay homage to the Virgin ...
Le Guatemala est régulièrement en proie à des violences.Keystone

12 cadavres découverts près de la capitale du Guatemala

Le gouvernement du pays attribue ces morts à des règlements de comptes entre gangs.
21.12.2025, 22:0221.12.2025, 22:02

Au moins 12 cadavres ont été retrouvés au cours des trois derniers jours dans une zone boisée de la périphérie de Guatemala-ville. Le gouvernement guatémaltèque a attribué dimanche ces crimes à des règlements de compte entre gangs.

Les corps ont été découverts au bord d'une route, dans une zone où les gangs se débarrassent régulièrement de cadavres, selon les pompiers et la presse locale.

Selon le porte-parole des pompiers volontaires, Hans Lemus, deux corps ont été retrouvés dans le secteur vendredi, puis trois autres ainsi que des ossements humains samedi. Six autres restes humains et cadavres «enveloppés» dans des draps et des sacs en plastique ont suivi dimanche, grâce à l'aide de chiens.

Après plusieurs heures, les pompiers ont terminé le ratissage du secteur et ont aligné sur la route les corps placés sur des civières métalliques, selon des images diffusées par les secours.

Dans un message aux médias, le ministère de l'Intérieur a indiqué que ces crimes pourraient être liés à un «repositionnement» de gangs, «dans leur volonté de dominer des territoires où opèrent d'autres groupes en marge de la loi». Fin octobre, des secouristes avaient découvert neuf corps abandonnés dans des broussailles sous un pont dans la localité de Palencia, près de la capitale.

Le Guatemala est endeuillé par la violence de bandes criminelles, principalement les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha (MS-13), considérés comme «terroristes» par ce pays d'Amérique centrale et par les Etats-Unis.

D'après des chiffres officiels, en Guatemala le taux d'homicides atteignait l'an dernier 16,1 pour 100 000 habitants, plus du double de la moyenne mondiale.

Selon les autorités, près de la moitié de la violence dans le pays est attribuée au narcotrafic et aux gangs qui se livrent au racket de commerçants et d'entreprises de transport. (ats/afp)

