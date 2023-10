Poutine reprend le contrôle de ses propagandistes

Un autre papier concernait l’histoire émouvante d’un soldat. Il est revenu de la guerre «avec des bouquets de fleurs pour sa femme et sa mère». La source citée par le média en exil «Meduza» a réagi: «Il y a une volonté de montrer que les soldats revenant du front sont des gens vraiment polis, sensibles et attentionnés.»

Dans leurs colonnes, on trouve des articles positifs sur les combattants de retour du front et sur le déroulement de la guerre en général. Mardi, la «Komsomolskaïa Pravda» titrait: «Héros de l'opération spéciale ‹Z›: le sous-lieutenant Mongush a sauvé un camarade blessé.»

«Les crimes attirent toujours du lectorat, et mentionner l'opération militaire spéciale dans le titre intéresse les lecteurs et ça fait du clic»

Le site d’information russe Lenta.ru a publié à la mi-octobre un article titré «Un ancien combattant de Wagner revient d’une opération militaire spéciale et poignarde sa grand-mère handicapée pour de l’argent». Plusieurs écrits de ce genre ont foisonné ces dernières semaines, notamment sur les chaînes Telegram affiliées au Kremlin et dans les médias locaux contrôlés par le gouvernement. Une source qui veut rester anonyme explique:

Deux sources proches du gouvernement russe auraient révélé à Meduza à quoi ressemblent les dernières mesures adoptées visant les médias. Ces derniers ne sont plus autorisés à traiter des crimes commis par les soldats russes. L’interdiction vise principalement les soldats revenus de la guerre en Ukraine, notamment les mercenaires et les anciens prisonniers, qui devraient bénéficier d’une amnistie en échange de leur effort de guerre.

Ce n’est un secret pour personne: Vladimir Poutine exerce une influence considérable sur les médias russes. La machine de propagande est en marche. Elle se nourrit de menaces et de propos alarmistes et alimente la peur parmi la population, par la mort ou l'élimination de ceux qui ne respectent pas les directives du Kremlin. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une question particulièrement sensible en Russie. Le mot «guerre» est banni du vocabulaire.

