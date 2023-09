Soldat ukrainien avec un drone à Donetsk (photo d'archives de septembre 2023). Image: keystone

L'Ukraine a-t-elle attaqué des alliés de Wagner au Soudan?

Une milice soudanaise soutenue par le groupe de mercenaires russes Wagner a été la cible d'une attaque de drone. Des indices pointent vers Kiev, mais pourquoi frapper si loin de l'Ukraine? Tentative de décryptage.

Simon Cleven / t-online

Plus de «International»

Un article de

La guerre d'agression russe contre l'Ukraine entame-t-elle un nouveau tournant, loin du champ de bataille ukrainien, loin de l'Europe? C'est ce que laissent penser les dernières nouvelles du front, venues de la chaîne américaine CNN. Les forces spéciales ukrainiennes auraient attaqué... une milice au Soudan, soutenue par la troupe de mercenaires russes Wagner. Une information à prendre avec des pincettes, puisque le média souligne que ses équipes n'ont pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'implication de l'Ukraine.

CNN fait référence à une série d'attaques de drones, début septembre, contre les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire qui lutte actuellement avec les forces régulières du Soudan pour la suprématie dans ce pays d'Afrique du Nord-Est.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Selon la chaîne américaine, au moins 14 attaques ont eu lieu dans la ville d'Omdourman et ses environs. Omdourman est située en face de la capitale soudanaise Khartoum, sur la rive occidentale du fleuve Nil. Les villes sont reliées entre autres par le pont de Shambat, sur lequel des attaques auraient également eu lieu.

Une opération ukrainienne à 4000 kilomètres de Kiev

«Les forces spéciales ukrainiennes en sont probablement responsables», affirme CNN en citant une source non identifiée au sein des forces armées ukrainiennes. Selon cette source, l'attaque serait l'œuvre d'une «armée non soudanaise». La chaîne évoque d'autres indices qui laissent penser que Kiev pourrait être à l'origine de l'opération dans ce pays qui se situe à environ 4000 kilomètres de Kiev.

Des drones du fabricant chinois DJI auraient été utilisés pour au moins huit des attaques en question. Un modèle utilisé par les forces armées ukrainiennes dans une large mesure pour la reconnaissance, mais aussi comme systèmes d'armes dans leur lutte défensive contre les troupes d'invasion russes.

Ces indices ne suffiraient, toutefois, pas à eux seuls à constituer la preuve de l'implication ukrainienne. CNN a, par ailleurs, analysé des extraits de vidéos disponibles sur les attaques et qui circulent sur les réseaux sociaux. L'une des vidéos montre l'écran d'un contrôleur de drone qui dirige l'appareil. On y distingue une inscription en ukrainien: «Зупинити» (réd: «stop»).

La personne qui contrôle le drone apparaît brièvement à l'écran. Selon CNN, il s'agit d'un non-Soudanais, bien qu'une cagoule recouvre en grande partie le visage de la personne. Enfin, l'expert néerlandais en drones, Wim Zwijnenburg, a confirmé à la chaîne qu'il s'agissait probablement de la toute première utilisation de drones FPV (First-Person-View) sur le continent africain. Les drones FPV permettent à la personne aux commandes d'adopter la perspective du drone au moyen de lunettes ou d'un écran.

Quel est le lien entre les mercenaires de Wagner et les attaques?

Six attaques ont été menées avec de tels drones contre des véhicules tout-terrain de type pick-up qui tentaient de traverser le pont Shambat entre Omdourman et Khartoum. Huit autres assauts ont été menés contre des véhicules garés, des bâtiments et des unités armées à Omdourman et dans la banlieue d'Ombada, écrit CNN. A Ombada, l'armée soudanaise a mené la semaine précédente des raids aériens contre des positions de la milice anti-gouvernementale RSF.

Mais quel est le lien entre le groupe de mercenaires russes Wagner ces attaques de drones? L'une des vidéos analysées par CNN montrerait au moins trois combattants étrangers s'attaquant à un bâtiment. Les soldats seraient équipés de lunettes de vision nocturne et l'un d'entre eux serait en outre muni d'un lance-roquettes. Ces hommes se seraient rendus à proximité du site d'Omdourman où aurait eu lieu l'attaque de drones – vraisemblablement menée avec l'aide de l'Ukraine. On ne sait pas si les «combattants étrangers» sont des mercenaires de Wagner et si l'attaque de drone était dirigée contre eux.

La chaîne américaine rapporte que deux jours avant les attaques, les mercenaires de Wagner auraient fait passer un important convoi d'armes du Tchad voisin au Soudan avec l'aide de la milice RSF. La base RSF d'Al-Zurug, située au sud-ouest du Soudan, aurait été utilisée à cet effet.

CNN se réfère à une source anonyme au sein de l'appareil gouvernemental soudanais ainsi qu'à des images satellites de la base militaire, qui montreraient le transport de plus de 100 véhicules. La source soudanaise de la chaîne aurait également parlé de plusieurs camions chargés d'armes.

Wagner soutient la milice RSF au Soudan

Les mercenaires de Wagner soutiendraient la milice RSF depuis un certain temps déjà. Après le coup d'Etat militaire au Soudan en 2021, la Russie et les mercenaires ont soutenu le gouvernement militaire de Khartoum, dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan et le chef de la RSF Mohammed Hamdan Dagalo. Avec le temps, le chef de la RSF – appelé Hemedti – est devenu l'allié privilégié des mercenaires de Wagner.

En avril dernier, la milice RSF a tenté de s'emparer complètement du pouvoir au Soudan. Depuis, des combats sanglants opposent cette unité paramilitaire aux forces armées régulières dans ce pays africain. Il y aurait déjà eu de nombreuses victimes civiles. Avec l'éclatement des combats, le groupe Wagner a, selon CNN, complètement cessé de soutenir l'armée régulière du Soudan – et ne renforce désormais que la milice RSF. Toujours selon CNN, cette dernière se procurerait 90% de ses armes auprès de Wagner.

Evgueni Prigojine lorsqu'il était en Afrique. Quelques jours après la publication de cette photo, le chef de Wagner s'est écrasé en avion. Image: Telegram

Même la mort du chef de Wagner, Evgueni Prigojine, et de son bras droite, Dmitri Outkine, dans un accident d'avion le 23 août en Russie, n'aurait pas entamé le soutien du groupe Wagner en Afrique. Il est considéré comme l'instrument de la Russie pour gagner en puissance et en influence sur ce continent. Il est prouvé que ce groupe est actif au Soudan, au Mali, en République centrafricaine et en Libye.

Les revenus tirés de l'exploitation de matières premières comme l'or sont particulièrement importants. Celles-ci financent également la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Depuis la mort d'Evgueni Prigojine, les spéculations vont bon train sur la volonté des dirigeants russes de prendre le contrôle total de la troupe de mercenaires Wagner. Fin juin, Prigojine s'était ouvertement opposé à la direction du ministère russe de la Défense et voulait provoquer sa destitution en organisant ce que l'on appelle la marche sur Moscou. La révolte a échoué. On suppose que la mort surprise du chef de Wagner est liée à ces événements.

La Russie et l'Ukraine veulent exercer une influence en Afrique

On ne sait pas si l'Ukraine a effectivement mené cette attaque et quels sont ses motifs. Kiev n'a pas encore communiqué de confirmation officielle. Le continent africain n'est pas seulement important pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine. Rien que l'année dernière, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a visité plus de dix pays africains lors de trois voyages, écrit CNN. Il a confié, dans une interview à l'AFP:

«Notre stratégie ne consiste pas à remplacer la Russie, mais à libérer l'Afrique de l'emprise de la Russie»

Dmytro Kuleba, en mai dernier, avec le président du Mozambique, Filipe Nyusi. Image: EPA MOZAMBIQUE PRESIDENCY

Dans le contexte de la fin de l'accord sur les céréales entre la Russie et l'Ukraine, Kiev ne cesse de souligner les conséquences négatives pour les pays africains. Fin juillet, les Etats africains ont présenté un plan de paix pour l'Ukraine lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. La hausse des prix des denrées alimentaires due à la guerre pèse particulièrement sur le continent.

Sur 30 Etats africains, 24 ne se sont pas ralliés en février à une résolution de l'ONU demandant le retrait de toutes les troupes russes d'Ukraine. La plupart des Etats se sont abstenus.