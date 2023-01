Des drones de loisir employés dans la guerre contre Poutine? Il semblerait bien, selon des images et vidéos publiées. t-online

Comment l'Ukraine détruit des blindés russes avec des drones amateurs

En principe, ce sont des pilotes de loisir qui les utilisent pour des courses, mais les drones commerciaux sont également utilisés dans la guerre en Ukraine en raison de leur configuration spéciale.

Un article de

Les commandos ukrainiens utilisent probablement des drones de loisir dans la guerre contre la Russie. C'est ce que rapporte le magazine américain Forbes. Le groupe appelé Omega, une unité spéciale de la garde nationale ukrainienne, initialement destinée à des missions de lutte contre le terrorisme et de garde du corps, a publié des images de ses attaques sur Facebook.

La première moitié de la vidéo montre des armes conventionnelles qui semblent avoir détruit au moins un char. Ensuite, plusieurs plans apparaissent, provenant apparemment de drones chargés de munitions se dirigeant vers plusieurs chars. Les vidéos s'arrêtent là.

Ukraine: Sept véhicules blindés détruits

Sur les bords de l'écran, on peut voir deux rotors de ce que l'on appelle des drones quadricoptères (drones à quatre rotors au total). Selon Forbes, ce sont des drones de course agiles permettant un vol en immersion (drones FPV ou first-person-view). De tels drones sont pilotés depuis la perspective d'un pilote imaginaire à bord.

Il existe plusieurs fabricants de ces drones commerciaux. On connaît le drone caméra DJI Mavic 3, qui est apparemment aussi utilisé dans la guerre en Ukraine. Selon les indications du fabricant, l'engin a une durée de vol maximale de 46 minutes et peut voler à 15 kilomètres de la personne qui la pilote.

Dans la vidéo publiée, on peut voir plusieurs images de ce type prises par des drones. Selon ses propres déclarations, la garde nationale ukrainienne a détruit au total sept véhicules blindés et anéanti «plus de 50 assaillants russes». Il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Des drones chinois?

Selon le rapport, les forces armées russes et ukrainiennes utilisent fréquemment des drones de type DJI Mavic 3 pour lancer des grenades ou faire de la reconnaissance. Comme ils sont censés pouvoir être dirigés avec une grande précision, les drones FPV sont apparemment utilisés pour des manœuvres précises.

La portée et l'endurance maximales de ces drones sont toutefois considérablement réduites par l'installation de minuscules ogives explosives. Selon Forbes, le maniement de tels drones exige beaucoup d'habileté et d'expérience.

Bien que la Chine ait officiellement interdit la vente de drones DJI à la Russie et à l'Ukraine, leur utilisation dans des rôles de reconnaissance, de recherche et de sauvetage a déjà été documentée par les deux parties. Des drones FPV d'autres fabricants seraient également utilisés dans la guerre. Selon le rapport, certains fabricants ont fait don d'appareils à l'Ukraine. Il est toutefois douteux que les drones de course FPV soient utilisés pour des missions militaires standardisées à grande échelle, en raison des exigences élevées en matière d'entraînement et de la courte durée de vie des batteries.