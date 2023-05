Concernant les drones militaires, la Russie passe apparemment commande auprès des dirigeants islamistes de Téhéran. Image: keystone / dr

Poutine va recevoir des drones encore plus meurtriers

Moscou a déjà reçu des centaines de drones de type Shahed en provenance d'Iran. Il semblerait que d'autres soient en train d'être acheminés vers la Russie, et qu'ils soient encore plus dangereux.

Christoph Cöln

Selon le gouvernement américain, la Russie et l'Iran renforcent leur coopération militaire. Le directeur de la communication du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré lundi que l'Iran fournissait de nouveaux drones d'attaque à la Russie. Il n'a pas précisé le nombre de drones dont il est question.

Téhéran a déjà mis plus de 400 drones à la disposition de Moscou depuis août 2022. La plupart d'entre eux auraient été utilisés dans le cadre de la guerre contre Kiev, principalement pour attaquer des infrastructures critiques dans des villes ukrainiennes.

«L'Iran fait partie des principaux soutiens militaires de la Russie et permet au président russe Vladimir Poutine de continuer à tuer des Ukrainiens», a poursuivi Kirby.

«Mais les stocks de drones russes sont désormais vides et l'armée du dictateur Vladimir Poutine a besoin de ravitaillement» John Kirby

La Russie passe apparemment commande auprès des dirigeants islamistes de Téhéran.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, est sous pression après de nouveaux revers sur le front dans l'est de l'Ukraine. Image: dr

Selon le Conseil national de sécurité, le commerce se fait dans les deux sens. En avril, l'Iran aurait annoncé avoir conclu un accord avec Moscou pour l'achat d'avions de combat russes de type Su-35. Téhéran souhaiterait également acheter d'autres équipements militaires à la Russie, comme des hélicoptères et des avions de combat.

«L'Iran souhaite acheter à la Russie des équipements militaires d'une valeur totale de plusieurs milliards de dollars» John Kirby

Le partenariat avec la Russie permettrait à l'Iran de poursuivre ses actions de déstabilisation au Proche-Orient. La coopération militaire entre Moscou et Téhéran alimente donc plusieurs foyers de crise.

Les drones sont remplis d' explosifs

«L'alliance russo-iranienne n'est pas seulement une menace pour l'Ukraine, mais aussi pour le Moyen-Orient et la communauté internationale», a déclaré Kirby. Il est donc prévu d'imposer «dans les prochains jours» de nouvelles mesures punitives à ceux qui sont impliqués dans l'augmentation des contrats d'armement entre la Russie et l'Iran. Les Etats-Unis ont déjà imposé des sanctions importantes aux deux pays, mais il y a encore de la place pour d'autres mesures.

Les drones iraniens Shahed sont généralement bourrés d'explosifs. Ils sont programmés pour «guetter» au-dessus d'une cible avant de fondre en piqué sur l'objet visé. Les drones fonctionnent ainsi selon le même principe que les pilotes japonais kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en version sans pilote.

Vladimir Poutine reçoit l'ancien président iranien Hassan Rohani (image d'archive). Image: dr

Les forces armées ukrainiennes parviennent toutefois régulièrement à abattre des drones iraniens et à les neutraliser avant qu'ils n'atteignent leur cible. John Kirby a déclaré que les Russes cherchaient à obtenir des drones encore plus puissants – des engins capables de transporter des charges explosives plusieurs fois supérieures à celles utilisées jusqu'à présent et qui seraient donc encore plus meurtriers.

Budget de la défense russe : +282%

Entre-temps, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que son pays fournirait à l'Ukraine des missiles antiaériens supplémentaires ainsi que des drones à plus longue portée.

Ces derniers devraient pouvoir parcourir des distances allant jusqu'à 200 kilomètres et ainsi opérer en profondeur dans les territoires occupés par la Russie.

La Russie a indiqué avoir dépensé environ deux billions de roubles (26 milliards de dollars) pour la défense en janvier et février, soit une augmentation de 282% par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours de ces deux mois, les dépenses militaires ont représenté 36,2% des dépenses totales. L'année dernière, la Russie avait consacré 17,1% de son total à la défense, contre 14,4% en 2021.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

