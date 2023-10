Andreï Trochev, nouveau patron des mercenaires russes. En arrière-plan: un soldat du groupe Wagner durant la rébellion du 25 juin 2023. keystone (montage watson)

Andreï Trochev, le nouveau patron des mercenaires de Poutine

Qui est Andreï Trochev? Ce vétéran de l'armée russe a été chargé par le Kremlin de prendre la tête d'«unités de volontaires» en Ukraine. Une manière pour Poutine de «recycler» le groupe Wagner tout en le gardant sous son contrôle.

Martin Küper / t-online

Evgueni Prigojine se retourne certainement dans sa tombe. Et pour cause: un peu plus d'un mois après le décès du sulfureux patron du groupe Wagner dans un très suspect crash d'avion, Vladimir Poutine a décidé de nommer un militaire l'ayant trahi à la tête de nouvelles unités de mercenaires: Andreï Troshev. Celles-ci sont destinées à intégrer des unités entières de Wagner sous le contrôle du Kremlin.

Andreï Trochev au Kremlin, le 29 septembre 2023. epa

Fin juin, alors que plusieurs centaines de combattants du groupe Wagner avançaient vers Moscou sur les ordres d'Evgueni Prigojine, un des commandants de celui-ci, Andreï Trochev, a préféré retourner sa veste et avertir le Kremlin du danger imminent. Prigojine a finalement mis fin au soulèvement avant d'atteindre Moscou. Et deux jours plus tard, sans surprise, Andreï Trochev a été mis à la porte du groupe Wagner.

Depuis lors, Poutine a avancé ses pions intelligemment pour priver la milice de Prigojine de tout pouvoir. Maintenant que celui-ci est mort, le maître du Kremlin a pu réorganiser ce qui reste de ses mercenaires. C'est dans ce contexte qu'Andreï Trochev a été chargé par le ministère russe de la Défense de «superviser la formation d'unités de volontaires» pour aller se battre en Ukraine. Par «volontaires», entendez bien sûr plutôt «mercenaires». Une ultime manière pour Poutine d'humilier feu son rival, Prigojine, par-delà la tombe.

Faire le ménage dans l'héritage de Prigojine

Vladimir Poutine avait d'ailleurs explicitement déjà proposé à Trochev de reprendre les rênes du groupe Wagner, peu de temps après la rébellion avortée du 25 juin. Mais il a reculé, face à l'opposition farouche de Prigojine. L'homme a désormais le champ libre, maintenant que les têtes pensantes de Wagner sont mortes — Prigojine, mais aussi son bras droit Dimitri Outkine, également décédé dans le crash de l'avion.

Il faut dire qu'il ne reste de toute façon pas grand-chose du groupe Wagner, car le Kremlin a cessé de le financer. De nombreux mercenaires ont été licenciés ou répartis dans l'armée régulière russe. Et Moscou semble également avoir prévu de détricoter les activités de Wagner dans les pays africains.

Les membres de Wagner «recyclés»

Pourquoi Moscou a-t-elle nommé Trochev alors qu'elle semble, dans le même temps, vouloir affaiblir les activités de Wagner? Le président russe n'a pas donné de détails sur la mission du nouveau grand chef des mercenaires russes. Ce qui semble certain, c'est que ces nouvelles unités de mercenaires n'apparaîtront pas sous le nom «Wagner».

Il n'empêche: de nombreux anciens membres de la troupe devraient être «recyclés» afin de rejoindre les rangs de ces unités. Selon l'armée ukrainienne, plusieurs centaines d'anciens mercenaires de Wagner participent déjà à des combats autour de la ville de Bakhmout dans l'est du pays, que l'Ukraine tente de reprendre ces jours-ci. La différence, c'est qu'ils sont désormais directement sous le commandement du ministère russe de la Défense.

Un vétéran d'Afghanistan et de Tchétchénie

Andreï Trochev est un vétéran expérimenté de l'armée russe. Son expérience de la guerre est longue et il sait ce qu'il faut faire «pour que les missions de combat soient accomplies de la meilleure manière et avec le plus de chances de succès»: ce sont en tout cas les louanges versées par Poutine à l'encontre de Trochev dans une vidéo publiée vendredi.

Ce colonel à la retraite peut être qualifié à juste titre de vieux baroudeur. Il combattait déjà en Afghanistan dans les années 1980, à l'époque dans les rangs de l'Armée rouge. Pour son engagement, il a reçu deux fois l'«Ordre de l'étoile rouge» et a également été nommé «Héros de Russie». Dans les années 2000, Trochev a participé à la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a permis au président Poutine de gagner en prestige en Russie.

En Syrie, main dans la main avec Bachar al-Assad

Après sa retraite en 2012, Andreï Trochev a toutefois continué à servir le Kremlin, mais en versant «dans le privé». Il a été incorporé au groupe Wagner comme chef d'état-major du groupe en Syrie, où les mercenaires russes sont intervenus dès 2013. Avec l'aide de Dimitri Outkine, Andreï Trochev a «contribué de manière décisive à la conduite de la guerre de Bachar el-Assad» et a en contrepartie directement profité de son régime. Ces affirmations viennent de l'Union européenne, qui l'a d'ailleurs placé sur une liste de sanctions fin 2021 à cause de possibles crimes de guerre commis en Syrie.

D'autres sanctions, cette fois-ci provenant du Royaume-Uni, ont suivi en 2022, en indiquant que ce dernier était le «président du conseil d'administration du groupe Wagner». A ce titre, il aurait «directement participé aux crimes contre la population syrienne».

Bien plus loyal que Prigojine

Mais Poutine devrait surtout apprécier Trochev pour sa loyauté inconditionnelle envers le Kremlin, qu'il démontrée en trahissant Prigojine au mois de juin. Les deux hommes sont en outre en liés par la ville de Saint-Pétersbourg, dont ils sont tous deux originaires.

Des informations contradictoires circulent sur l'âge de «l'homme aux cheveux gris», comme il se fait appeler dans l'armée russe. Car si la plupart des sources indiquent qu'il a 61 ans, des rumeurs indiquent qu'il en aurait 70. Autre élément qui le distingue de Vladimir Poutine: l'alcool. Là où le dirigeant russe ne touche pas à une goutte de vodka, Andreï Trochev est, lui, connu pour un alcoolisme très prononcé.

Son expérience en matière de guerre sera-t-elle suffisante pour faire pencher la balance en faveur de la Russie? Ceux qu'on peut désormais appeler les «mercenaires de Trochev» ont été déployés près de Bakhmout, où les troupes ukrainiennes ont récemment progressé dans leur contre-offensive.