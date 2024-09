Les débris d'un missile fabriqué en Corée du Nord. Il a frappé le district de Bila Tserkva en juillet 2024. Image: Conflict Armament Research

Ces débris de missiles montrent les failles des sanctions occidentales

Des enquêteurs indépendants ont découvert que la Russie a tiré au moins quatre missiles nord-coréens en Ukraine cet été. L'un d'entre eux semble avoir été fabriqué cette année, ce qui en dit beaucoup sur l'efficacité des sanctions occidentales.

Alberto Silini

Plus de «International»

Les deux pays l'ont toujours nié. Pourtant, les preuves que la Russie se sert d'armes nord-coréennes en Ukraine s'accumulent. Dernier exemple en date: une enquête diffusée ce mercredi par Conflict Armament Research (CAR), une organisation britannique qui suit l'utilisation d'armes illégales dans les conflits à travers le monde.

En analysant les restes de quatre missiles utilisés par la Russie en Ukraine entre juillet et août 2024, les enquêteurs ont découvert que ces engins ont été fabriqués en Corée du Nord. CAR avait déjà constaté la présence de missiles nord-coréens en Ukraine en début d'année. Une comparaison avec les débris fraîchement récoltés a montré qu'il s'agissait du même modèle: le Hwasong-11.

Ce missile a une portée d'environ 690 kilomètres et peut être équipé d'ogives nucléaires ou conventionnelles, rapporte le New York Times. Comme l'Iskander russe, auquel il ressemble, le Hwasong-11 est tiré à partir de lanceurs mobiles basés sur des camions. Il est difficile à abattre, ajoute encore le quotidien américain, car il vole beaucoup plus rapidement qu'un missile de croisière. De plus, il peut manœuvrer jusqu'au moment de l'impact.

Un missile nord-coréen Hwasong-11. Image: LightRocket

Un missile fraîchement construit: une première

Les enquêteurs de CAR ont également découvert que l'un des missiles a été fabriqué cette année. Deux débris portaient en effet l'inscription «113»: dans le calendrier juche, utilisé en Corée du Nord et basé sur l'année de naissance de Kim Il-sung, ce chiffre correspond à l'année 2024.

Le chiffre 113 sur le débris d'un missile nord-coréen utilisé en Ukraine. Image: Conflict Armament Research

L'organisation britannique avait déjà observé ce système de marquage en début d'année; les composants de certains missiles découverts à l'époque arboraient le chiffre 112, correspondant à l'année 2023. Pourtant, aucun projectile fabriqué en 2024 n'avait encore été découvert jusqu'à présent.

«Il s'agit de la première preuve publique que des missiles produits cette année en Corée du Nord sont utilisés en Ukraine» Conflict Armament Research

Cette découverte montre qu'une période très courte s'est écoulée entre la production du missile, son transfert et son utilisation en Ukraine, note CAR. Un détail qui a toute son importance, l'organisation britannique rappelant que la Corée du Nord est visée par des sanctions depuis près de vingt ans. Il est important de noter que la Russie fait également l'objet de sanctions suite à son invasion de l’Ukraine.

Cela montre deux choses, poursuit CAR: tout d'abord, que Pyongyang continue de violer les sanctions internationales et, deuxièmement, que son industrie militaire est très solide, tout comme son réseau d'acquisition. Et ce, justement, malgré les sanctions.

16 500 conteneurs de munitions

Plus généralement, l'enquête de CAR démontre que la Russie continue d'utiliser des missiles nord-coréens en Ukraine. Après la première découverte du groupe britannique en début d'année, le Pentagone avait également documenté la présence de ces armes dans le cadre du conflit, en mai dernier.

La Corée du Nord est également accusée de fournir des obus d'artillerie à la Russie. Selon les autorités américaines, Moscou a acheté plus de 16 500 conteneurs de munitions et de matériels militaires à Pyongyang depuis septembre 2023.

Cette aide nord-coréenne est particulièrement néfaste pour la population ukrainienne. Depuis quelques mois, la Russie a nettement intensifié ses bombardements sur le pays. Ces frappes, qui ciblent également des villes éloignées du front, ont parfois été très meurtrières. 41 personnes ont perdu la vie lors d'une vaste attaque de missile lancée contre plusieurs localités le 8 juillet. Le 3 septembre, deux missiles balistiques ont tué plus de 50 personnes dans la région de Poltava et, le lendemain, sept personnes ont péri à Lviv.

Selon des estimations formulées en juin dernier, l'Ukraine a subi quelque 8000 frappes de missiles depuis le début du conflit. Soit, en moyenne, près de dix par jour.