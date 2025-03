Vladimir Poutine a forcé la main aux Ukrainiens pour obtenir la nationalité russe. Keystone

Poutine accélère la russification des territoires occupés

Le Kremlin affirme que la Russie a presque achevé la «distribution» de passeports aux Ukrainiens des territoires occupés.

Le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie avait «quasiment terminé» d'octroyer des passeports russes aux habitants des régions occupées d'Ukraine, un moyen pour Moscou de renforcer son emprise sur ces territoires dont elle revendique l'annexion.

Depuis le lancement de son offensive en Ukraine en 2022, la Russie fait pression sur les habitants des territoires qu'elle contrôle pour qu'ils prennent la nationalité russe. Un processus similaire, dénoncé par Kiev, avait eu lieu en Crimée, annexée en 2014, et dans les zones de l'est de l'Ukraine sous contrôle des séparatistes prorusses avant 2022.

«L'année dernière, la délivrance de passeports aux résidents des zones libérées des républiques de Lougansk et de Donetsk et des régions de Kherson et de Zaporijjia a été quasiment terminée», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des responsables du ministère de l'Intérieur à Moscou.

Selon le ministre de l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, 3,5 millions de passeports ont été délivrés au total. La Russie a revendiqué en septembre 2022 l'annexion de ces quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine, bien qu'elle n'en contrôle pas la totalité.

Ça se passe comment sur place?

Selon l'ONU et des ONG, les habitants des régions occupées d'Ukraine subissent des pressions pour qu'ils demandent un passeport russe, qui est devenu nécessaire pour toute une série de procédures administratives sur place. Des habitants interrogés, en mai 2023, avaient confirmé cette situation.

La Russie distribuait déjà depuis des années des passeports russes aux habitants des régions d'Ukraine contrôlées par des séparatistes prorusses dans l'Est, ainsi qu'en Crimée. Elle en a fait de même dans les territoires séparatistes en Géorgie ou en Moldavie.

Kiev dénonce des méthodes «illégales» qui violent sa souveraineté. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas les passeports russes délivrés dans les régions d'Ukraine occupées par Moscou. (jah/afp)