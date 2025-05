Trump va appeler Poutine et il veut que ce soit «productif»

Donald Trump veut s'entretenir ce lundi au téléphone avec ses homologues russe et ukrainien. Le président américain commence à perdre patience.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Donald Trump perd-il patience avec Vladimir Poutine? Avant un appel téléphonique prévu lundi, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis a mis en garde le président russe ce week-end contre le fait de continuer à jouer la montre. Le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio a déclaré dans une interview télévisée diffusée dimanche que les Etats-Unis pourraient étendre les sanctions contre la Russie s'il n'y avait pas de progrès dans les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Des majorités bipartites sont en train d'émerger dans les deux chambres du Parlement américain, a affirmé Rubio à la chaine CBS. Ce qui a été clairement indiqué au Kremlin.

«Nous n'avons pas de temps à perdre», a poursuivi le ministre des Affaires étrangères. Marco Rubio s'est entretenu samedi avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Interrogé sur la question de savoir si la Russie et l'Ukraine cherchaient à prolonger artificiellement les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Rubio a répondu:

«Nous mènent-ils en bateau? C'est précisément ce que nous cherchons à savoir maintenant»

Poutine écarte les négociateurs américains

Marco Rubio semble faire surtout allusion à la partie russe. Comme on l'a constaté lors des négociations de paix à Istanbul, Vladimir Poutine paraît peu enclin à entrer en matière sur les propositions de Donald Trump. Il a notamment éconduit Steve Witkoff, l'envoyé spécial des Etats-Unis. Celui-ci avait demandé une rencontre avec Vladimir Poutine pour discuter d'un plan de cessez-le-feu, selon le Financial Times.

Mais le président russe a refusé de rencontrer l'envoyé spécial, qu'il a déjà reçu quatre fois depuis février. Au lieu de cela, Vladimir Poutine a donné dimanche son feu vert à une vaste attaque de drones sur l'agglomération de Kiev. Selon des sources ukrainiennes, au moins une femme a été tuée.

De son côté, Kiev s'efforce de gommer toutes tensions dans les relations bilatérales avec les Etats-Unis. Le président Volodymyr Zelensky a donc rencontré le vice-président américain J.D. Vance dimanche à Rome, en marge de la grande messe du pape Léon XIV. Rappelons que les deux politiciens s'étaient fortement accrochés en février, lors d'une rencontre à la Maison Blanche.

Volodymyr Zelensky et J.D. Vance, ce dimanche 18 mai. Keystone

Un coup de fil prévu entre Trump et Poutine

Donald Trump compte téléphoner à Vladimir Poutine ce lundi, comme il l'a annoncé sur sa plateforme Truth Social. Il souhaiterait parler de la fin du «bain de sang» sur le front et du commerce bilatéral. Un entretien avec le président ukrainien est également prévu, ainsi qu'avec des alliés de l'Otan. «Espérons que ce sera une journée productive», a écrit Donald Trump en lettres capitales – proclamant une fois de plus l'imminence d'un cessez-le-feu et de la fin de la guerre.

Lors de sa dernière campagne électorale, Donald Trump a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine avant même son entrée en fonction en janvier 2025. Plus tard, lorsqu'il a été clair que ce ne serait pas possible, il a reconnu que cette promesse n'était pas à prendre au pied de la lettre.

