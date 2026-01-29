Suite à l'intensification des frappes russes, les Ukrainiens sont dans l'obscurité et le froid alors que les températures descendent jusqu'à -20°C. Keystone

L'Ukraine fait face à une «catastrophe humanitaire»

Suite à l'intensification des frappes russes, les Ukrainiens sont dans l'obscurité et le froid alors que les températures descendent jusqu'à -20°C. L'Union européenne annonce des mesures.

L'Ukraine fait face à une «catastrophe humanitaire» en raison des incessantes frappes russes. Elles privent des centaines de milliers de civils de chauffage et d'électricité en plein hiver, a averti jeudi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

En dépit des discussions menées par les États-Unis à Abou Dhabi pour mettre fin à la guerre, la Russie continue à bombarder les Ukrainiens, «à les geler pour les forcer à se rendre», a-t-elle dénoncé. «L'hiver est très rude et les Ukrainiens souffrent énormément. Une catastrophe humanitaire s'annonce là-bas», a-t-elle martelé, peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles.

Kaja Kallas Keystone

L'UE a également annoncé jeudi l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence de 145 millions d'euros pour aider des millions d'Ukrainiens à affronter l'hiver, particulièrement glacial cette année. Suite à l'intensification des frappes russes, les habitants sont dans l'obscurité et le froid alors que les températures descendent jusqu'à -20°C.

«Avec 153 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire et 947 générateurs déployés ce mois-ci, nous voulons que les personnes disposent d'un abri, de chaleur et d'espoir au moment où elles en ont le plus besoin», a affirmé la commissaire européenne à l'aide d'urgence Hadja Lahbib. L'UE a aussi annoncé débloquer 50 millions d'euros pour aider la compagnie publique ukrainienne Naftogaz à protéger son réseau de distribution.

Accroître la «pression» sur la Russie

Les Européens préparent également une nouvelle série de sanctions contre Moscou, avant le quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine le mois prochain. Le ministre français des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a ainsi appelé jeudi à une interdiction des services maritimes pour «empêcher la circulation des navires de la flotte fantôme» russe, ces pétroliers utilisés par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.

Son homologue suédoise Maria Stenergard s'est dit favorable à une telle mesure, ainsi que pour une interdiction des importations d'engrais en provenance de Russie et une interdiction d'exporter des produits de luxe de l'UE vers ce pays.

«Nous devons exercer davantage de pression sur la Russie. C'est le seul moyen d'arrêter les tueries» Maria Stenergard

L'UE a déjà imposé 19 «paquets» de sanctions contre la Russie, depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Kaja Kallas a également indiqué que l'UE ajouterait la Russie à sa liste noire en matière de blanchiment d'argent.

De son côté, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a appelé les Vingt-Sept à imposer une interdiction coordonnée de visas aux Russes ayant combattu en Ukraine.

«Ce sont vraiment de mauvaises personnes, et nous devons établir la liste noire de ces personnes» Margus Tsahkna

