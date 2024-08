Poutine a récupéré son tueur à gages et s'est débarrassé des opposants

Selon un rapport du magazine américain Newsweek, les services secrets ukrainiens et l'unité spéciale «Artan» se seraient projetés, mercredi, sur le banc de sable inhabité. Des soldats russes y auraient été tués et leur équipement ainsi que les fortifications détruites, a annoncé le service de renseignement militaire DU sur Telegram.

Après les surprenantes incursions ukrainiennes sur le territoire russe dans la région de Koursk, Kiev aurait mené une nouvelle attaque. Il s'agit de l'isthme de Tendra, une île d'environ 65 kilomètres de long et 1,8 kilomètres de large dans la région de Kherson. Elle est située près de la côte de la mer Noire.

Le décollage de Tim Walz

La candidate démocrate à la présidence américaine Kamala Harris a officiellement présenté son colistier mardi à Philadelphie. Tim Walz est immédiatement passé à l'offensive.

Tim Walz n'a pas déçu. Mardi, lors de sa première apparition en tant que nouveau vice-président de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris, l'homme de 60 ans a prononcé un discours inaugural plein d'énergie. A cette occasion, le gouverneur du Minnesota s'en est naturellement pris à son adversaire politique. A Philadelphie (Pennsylvanie), Walz a de nouveau qualifié d'«étranges» et d'«effrayants» le comportement et les idées du duo républicain Donald Trump et J.D. Vance.