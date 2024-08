Le président Volodymyr Zelensky devant un F-16.

Plusieurs mystères planent sur les premiers F-16 livrés à l'Ukraine

Pour des raisons de sécurité, on ne sait pas grand-chose sur leur nombre exact et équipement, mais une chose est sûre: les F-16 offrent à l'Ukraine de toutes nouvelles possibilités. Explications.

Luca Klinck

Plus de «International»

Près de deux ans et demi après le début de la guerre, l'Ukraine a reçu ses premiers avions de combat F-16. Les avions étaient attendus avec impatience, car ils doivent remplir une mission particulière pour la protection de l'Ukraine.

Les machines sont notamment équipées de systèmes d'auto-protection modernes et intégrés. Ceux-ci peuvent larguer des pièces métalliques ainsi que des munitions lumineuses destinées à dévier les missiles antiaériens ennemis en approche. S'y ajoutent des systèmes de défense passive, par exemple pour la guerre électronique, qui permettent de brouiller les radars de l'adversaire. Les avions disposent en outre d'un système d'alerte aux missiles de type AN/AAR-60.

Armement pour la défense de l'espace aérien

Sur les images publiées dimanche, on peut voir l'armement du F-16: des missiles dogfighting AIM-9 à guidage infrarouge et des missiles AIM-120 à guidage radar. Les deux projectiles sont des missiles air-air utilisés principalement pour repousser des avions ou des missiles ennemis. Depuis sa mise en service en 1956, le missile AIM-9 aurait abattu le plus grand nombre d'avions dans le monde.

Sous l'aile, on peut apercevoir quelques pièces d'armement,

Les avions doivent notamment être utilisés pour la défense aérienne. Ils ont été livrés par le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Belgique, comme l'écrit le Kyiv Post.

Les avions de combat F-16 ont été conçus aux Etats-Unis et sont produits par le groupe d'armement américain Lockheed Martin. Ce modèle est considéré comme l'avion de combat le plus répandu au monde, ce qui présente l'avantage de disposer de nombreuses pièces de rechange et d'instructeurs – pratique pour l'Ukraine.

Kiev et ses alliés ne révèlent pas de quels systèmes d'armes sont équipés les avions de combat, mais avec les F-16, l'Ukraine a «l'option de tirer des missiles plus efficaces et significativement plus complexes avec plus de précision et une plus grande portée», a expliqué l'expert en armement aérien Justin Bronk dans le podcast Geopolitics Decanted du journal Süddeutsche Zeitung. Selon lui, les Etats-Unis devraient mettre à disposition des missiles air-air autoguidés à tête chercheuse de chaleur de type AIM-9X Sidewinder. L'Ukraine pourrait ainsi se défendre contre les missiles de croisière.

Des avions polyvalents

En outre, Kiev devrait recevoir des missiles AMRAAM AIM-120 – des armes air-air à guidage radar de moyenne à longue portée, comme l'écrit le Wall Street Journal. Le député allemand Andreas Schwarz a également proposé de fournir à l'Ukraine des missiles de type AMRAAM, puisque ceux-ci devraient de toute façon être retirés de l'armée allemande. Selon l'agence de presse AFP, le gouvernement fédéral allemand souhaiterait donc examiner cette proposition. Il est toutefois plus probable que les avions soient équipés de différents types de bombes planantes guidées.

L'avantage des avions de combat F-16 réside avant tout dans les possibilités d'utilisation polyvalentes des machines. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour l'appui aérien rapproché de troupes sur le front que pour le combat aérien contre d'autres avions et contre des missiles en approche, selon la Süddeutsche Zeitung.

Le trident ukrainien orne les appareils.

Utilisés surtout pour la défense

Selon Justin Bronk, les avions seront toutefois utilisés en premier lieu pour la défense aérienne:

«Les F-16 sont surtout importants pour la défense antiaérienne en profondeur»

On espère ainsi que les avions offriront une meilleure chance de défense contre les bombes planantes russes, qui ont récemment fait des ravages en Ukraine.

Pour des raisons de confidentialité, on ne sait pas non plus officiellement combien d'avions ont été livrés. Toutefois, dix appareils seraient déjà arrivés en Ukraine fin juillet. Ce nombre devrait ensuite passer à 20 à la fin de l'année – puis progressivement à 80 l'année prochaine, toujours d'après la Süddeutsche Zeitung.

Malgré les nombreux avantages et les systèmes d'armes modernes, le chasseur F-16 ne sera probablement pas décisif dans la guerre – les jets arrivent tout simplement trop tard pour cela et aussi en trop petit nombre.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder