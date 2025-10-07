assez ensoleillé16°
Guerre contre l'Ukraine

Inédit: une ville sibérienne visée par une attaque de drones

Le centre-ville de Tioumen, en Sibérie (image d&#039;archives).
Le centre-ville de Tioumen, en Sibérie (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Inédit: une ville sibérienne visée par une attaque de drones

Une importante raffinerie de pétrole a été prise pour cible à Tioumen, à plus de 1800 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Une première depuis le début de la guerre.
07.10.2025, 16:3407.10.2025, 16:34

Une attaque de drones a visé lundi soir un site industriel à Tioumen, en Sibérie, ont annoncé les autorités locales, une première dans cette ville située à plus de 1800 kilomètres de l'Ukraine. Dans un communiqué sur Telegram, les autorités régionales russes ont affirmé que trois drones avaient été «détectés et neutralisés» dans l'enceinte d'une entreprise dans le quartier d'Antipino, dans l'est de Tioumen.

Elles n'ont pas précisé l'origine des drones et l'Ukraine, pour l'heure, n'a pas revendiqué cette attaque. Selon des médias locaux, une importante raffinerie de pétrole a été prise pour cible.

Comment l'Ukraine peut combler l'une des grandes failles de l'Otan

Selon les autorités régionales, les secours dépêchés sur place ont empêché l'«explosion» des drones mais un média local, MegaTioumen, citant un témoin, affirme qu'une structure de refroidissement a été endommagée dans cette raffinerie.

Des raffineries russes visées

La région de Tioumen, riche en hydrocarbures, est située à plus de 1800 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne et il s'agit de la première attaque de drones signalée dans ce territoire depuis le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine déclenchée en février 2022.

Ces derniers mois, en riposte aux bombardements russes massifs contre son territoire, l'Ukraine a procédé à de multiples frappes sur des raffineries de pétrole en Russie, entraînant une hausse du prix de l'essence.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

En juin, l'armée ukrainienne avait également frappé des bases aériennes russes très éloignées du front, en Sibérie et dans l'Arctique, avec des drones introduits clandestinement en Russie. (jzs/afp)

