Guerre contre l'Ukraine

L’Ukraine accuse Moscou de mise en scène à Pokrovsk

L’Ukraine accuse Moscou de mise en scène à Pokrovsk

Alors que Moscou affirme avoir capturé Pokrovsk, l’Ukraine assure que les combats urbains se poursuivent dans ce nœud stratégique clé du front est.
02.12.2025, 11:4902.12.2025, 11:49
epa12564072 A handout still image taken from a video made available by the Russian Defence Ministry press-service, issued 02 December 2025, claims to show Russian servicemen checking streets of Krasno ...
ne image tirée d'une vidéo mise à disposition par le service de presse du ministère russe de la Défense, publiée le 2 décembre 2025, montre des militaires russes inspectant les rues de Krasnoarmeysk (Pokrovsk).Keystone

L'armée ukrainienne a assuré mardi que les combats se poursuivaient à Pokrovsk, un noeud logistique clé pour les forces de Kiev dans l'Est dont la Russie a revendiqué la capture la veille, après des mois d'intenses attaques.

«Les opérations de recherche et d'assaut ainsi que l'élimination de l'ennemi dans les zones urbaines se poursuivent à Pokrovsk», a affirmé dans un communiqué le groupement de l'armée ukrainienne Est, en charge de la zone.

Carte montrant les zones contr�l�es par les forces russes autour de Pokrovsk, au 25 novembre 2025, et les liaisons de la ville avec les places fortes des troupes ukrainiennes dans l&#039;est du pays ( ...
Image: AFP

Moscou avait revendiqué lundi la prise de Pokrovsk et publié une vidéo présentée comme montrant des soldats russes hissant leur drapeau sur sa place centrale. L'Ukraine a assuré qu'il s'agissait d'une mise en scène. «Les envahisseurs ont tenté une nouvelle fois de 'planter leur drapeau' dans l'un des quartiers de la ville, afin que les propagandistes puissent l'utiliser comme preuve» de la prise de la ville, a déclaré le groupement Est.

«Après cela, ils se sont enfuis précipitamment, et le nettoyage des groupes ennemis se poursuit»

Combats depuis des mois

Les combats pour Pokrovsk, qui comptait quelque 60 000 habitants avant la guerre, se déroulent depuis de nombreux mois. Des centaines de soldats russes s'étaient infiltrés dans la ville à partir de septembre, mettant à mal les défenses ukrainiennes.

Cette cité a une position stratégique de premier plan, à la croisée de plusieurs routes et voies ferrées conduisant aux dernières places fortes des troupes ukrainiennes dans l'est.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Sa prise compliquerait le ravitaillement des militaires ukrainiens ailleurs sur le front et offrirait aux soldats russes un tremplin pour avancer vers l'ouest, où les défenses ukrainiennes sont plus éparses, et vers le nord, où se trouvent les grandes villes de Kramatorsk et de Sloviansk. Sa prise menacerait aussi d'encerclement la garnison ukrainienne dans la ville voisine de Myrnograd. (jah/ats)

Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
