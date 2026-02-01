Les supplices consistent souvent à attacher des soldats à un arbre et à les humilier.

«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire

De nouvelles images choquantes montrant la torture de soldats russes par leurs propres camarades ont fait surface. Au sein de l'armée russe, les cas d'humiliation semblent se répéter.

Thomas Wanhoff / t-online

De nouvelles images troublantes provenant de l’armée russe ont une fois encore été rendues publiques. Ces vidéos montrent des mauvais traitements et des humiliations infligés à des soldats. On y voit notamment deux militaires à moitié nus, attachés à un arbre, tous deux ligotés avec du ruban adhésif rouge. L’un d’eux suspendu la tête en bas.



La vidéo a été diffusée sur plusieurs chaînes Telegram ainsi que sur X. Elle montre deux soldats russes accusés par leurs commandants d’avoir tenté de déserter.

Dans cette vidéo choquante, on voit une soldat fourrer de force de la neige dans la bouche des hommes dégoûtés. Ceux-ci sont insultés, ils supplient qu’on leur fasse grâce. Les deux hommes aparaissent âgés et extrêmement amaigris.

«Ils voulaient quitter leurs positions», crie une voix en arrière-plan. «Ils ont désobéi aux ordres.» On ignore quand et où la vidéo a été enregistrée. Son authenticité n’a jusqu’ici pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Des images issues d'une fuite informatique

Ces images s’inscrivent toutefois dans un tableau plus large de méthodes de torture utilisées par l’armée russe contre ses propres soldats. Une erreur informatique dans une base de données russe de plaintes a mis au jour l’ampleur de ces exactions.

Les soldats ont forcé l'homme d'âge mûr à manger de la neige.

Le New York Times a rapporté les recherches de Maxim Kurnikow, un journaliste basé à Berlin. Celui-ci avait eu accès à une base de données dans laquelle des citoyens russes pouvaient signaler des violations des droits humains.

Les entrées dressent un tableau effrayant. Elles ont été adressées à Tatyana N. Moskalkova, médiatrice russe chargée des violations des droits humains.

9000 signalements sont devenus publics. Un soldat s’est même filmé lui-même, menotté à un arbre, avant d’envoyer la vidéo à sa famille.

Une centaine de soldats russes tuées par les leurs

Dans une plainte consultée par les journalistes l’épouse d’un soldat de Saratov, une ville du sud-ouest de la Russie, a écrit:

«Nous vivons depuis trois ans dans la peur et nous nous taisons sur tout. Cette injustice me déchire de l’intérieur!»

Des milliers de personnes qui ont adressé des pétitions au gouvernement russe se battent pour obtenir des réponses concernant leurs proches portés disparus ou détenus.

Plus de 1500 d’entre elles ont décrit des dysfonctionnements au sein de l’armée, largement dissimulés à l’opinion publique russe en raison de l’interdiction de critiquer l’armée et de l’élimination des médias indépendants.

Ces dernières années, la Russie aurait perdu près de 1,2 million de soldats dans la guerre contre l’Ukraine, selon des estimations de l’armée ukrainienne.

Dès les premiers mois du conflit, des appels à l’aide de soldats dénonçant des mauvais traitements, un manque d’équipement et des commandants corrompus ont émergé. Mais au Kremlin, ces appels ont généralement été ignorés, lorsqu’ils parvenaient seulement jusqu’à Moscou.

Des enquêtes ont à plusieurs reprises fait état de soldats punis, voire exécutés, pour s’être plaints. En octobre dernier, le journal russe indépendant Moscow Times rapportait qu’au moins 100 soldats avaient été exécutés par leurs supérieurs. Il existe même un terme pour cela: le Zeroing, que l’on pourrait traduire par «remise à zéro».

Beaucoup tentent d'échapper à la guerre

Ceux qui tiennent le coup sont envoyés au front. Même des blessés se déplaçant encore avec des béquilles sont contraints de combattre.

Le média ukrainien United24 a diffusé une vidéo montrant des soldats russes partant au combat appuyés sur des béquilles. «Mais c’est quoi ce bordel?», entend-on dire un soldat dans la vidéo, stupéfait par l’envoi de combattants blessés.

Jusqu’à présent, Vladimir Poutine a évité une mobilisation générale. Le service militaire reste toutefois obligatoire. Jusqu’à fin mai 2025, plus de 20 000 procédures ont été engagées contre des Russes ayant refusé de servir dans l’armée.

Selon le ministère britannique de la Défense (MoD), plus de 17 721 soldats russes ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu’à dix ans pour absence non autorisée (AWOL).

Côté russe, aucune prise de position officielle n’a été formulée concernant les exécutions et les actes de torture au sein de l’armée. À Moscou, on célèbre les héros de la guerre et on partage sur les réseaux sociaux des images héroïques de soldats.

Traduit de l'allemand par Joel Espi