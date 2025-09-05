Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à Paris, le 3 septembre 2025. Image: AFP

Voici le plan européen pour «convaincre Poutine de ne pas réattaquer»

Une trentaine de pays, dont la France et le Royaume-Uni, échafaudent des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le but est notamment de consolider les armées ukrainiennes. Mais la mise en oeuvre dépend de l'arrêt hypothétique des combats.

Mathieu RABECHAULT, Paris / afp

Plus de «International»

Les garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine, échafaudées depuis des mois par une trentaine de pays, comprennent un soutien à l'armée de Kiev et des volets terrestre, maritime et aérien. Mais leur mise en oeuvre reste conditionnée à un très hypothétique arrêt des combats.

Jeudi soir à Paris, 26 pays, se sont engagés à soutenir militairement l’Ukraine dans le cadre d’un futur cessez-le-feu. Ils ont également réaffirmé leur volonté de prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie si Moscou continue de refuser la paix.

Depuis mi-février, Paris et Londres, à la tête d'une «coalition des volontaires», multiplient les réunions de planification au niveau des chefs d'état-major, des ministres et des chefs d'Etat. Les garanties de sécurité, inexistantes dans les accords de Minsk conclus entre l'Ukraine et la Russie en 2014 et 2015, sont présentées comme un moyen d'empêcher une reprise du conflit.

«L'armée la plus aguerrie d'Europe »

Alors que la Russie réclame la démilitarisation de l'Ukraine, la principale garantie de sécurité pour Kiev est l'armée ukrainienne elle-même, font valoir ses alliés. Forte de plus de 800 000 militaires, elle est «l'armée la plus aguerrie d'Europe par la force des choses», observe-t-on à l'Elysée.

Il s'agit donc pour les pays de la coalition, dont font également partie le Japon, l'Australie et le Canada, de «consolider les armées ukrainiennes dans la durée à la fois en volume, en force, en financement, en capacité opérationnelle», en continuant leur soutien à l'achat d'armements et au développement de l'industrie de défense ukrainienne, explique la présidence française.

Au 30 juin, les Européens avaient fourni pour 167 milliards d'euros d'aide militaire, humanitaire et financière à Kiev depuis l'invasion en février 2022, les Etats-Unis près de 115 milliards.

Ce soutien passe aussi par la poursuite de la formation de militaires ukrainiens en Ukraine ou dans les pays européens. Plus de 130 000 Ukrainiens ont été formés depuis 2022 dans le cadre des missions européennes Eumam (80 000) et britannique Interflex (56 000).

Envoi de troupes au sol

Un déploiement de troupes européennes sur le territoire ukrainien est l'aspect le plus symbolique, sans doute le plus épineux, dont la Russie ne veut pas entendre parler.

La France, le Royaume-Uni, toutes deux puissances nucléaires, ou encore les pays baltes, se sont dit prêts ces derniers mois à participer à une telle mission, une fois que les combats auront cessé. Mais «ceux qui ont les gros bataillons au sol en Europe ne veulent pas y aller, Varsovie et Berlin pour l'instant disent non», observe le chercheur indépendant Stéphane Audrand.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué un déploiement de «quelques milliers d'hommes». Mi-août, il a expliqué:

«Ces forces-là n'ont pas vocation à tenir une ligne de front ni à être engagées sur un conflit chaud, mais à signer une solidarité d'un point de vue stratégique.»

«Il ne s'agit pas de faire monter le niveau de violence mais d'afficher notre détermination à maintenir la paix», a souligné au journal Libération et à Politico le général français Thierry Burkhard, qui vient de quitter ses fonctions de chef d'état-major. D'après lui:

«Les règles d'engagement seront donc normalement de l'ordre de l'autodéfense»

Le volume de forces européennes devra être «suffisamment significatif pour incarner la volonté des Européens de soutenir Kiev et suffisamment dissuasif pour convaincre la Russie de ne pas réattaquer» au risque de s'en prendre à des militaires membres de pays de l'Otan, selon un haut gradé européen.

Quels dispositifs seraient mis en place ?

Le volet maritime prévoit la surveillance de la navigation en mer Noire, dont l'accès via les détroits turcs a été fermé par Ankara au début du conflit.

«Les Turcs font partie de la coalition des volontaires et ils ont la responsabilité de monter le plan pour la mer Noire», selon le chef d'état-major de la marine française, l'amiral Nicolas Vaujour, pour qui «il faudra déminer» certaines zones pour garantir la sécurité du trafic maritime.

Sur le volet aérien et antiaérien, le flou demeure sur les dispositifs qui seraient mis en place, leur localisation –Ukraine ou pays limitrophe – et les pays prêts à y prendre part.

Le «filet de sécurité» américain

La plupart des membres de la coalition exigent l'existence d'un «filet de sécurité américain» comme condition à tout engagement de leur part. Jeudi soir, Emmanuel Macron s'est voulu optimiste à ce sujet. Il a assuré que le «soutien américain» à ces «garanties de sécurité» pour Kiev serait finalisé «dans les prochains jours» et que les Américains avaient «été très clairs» sur leur participation.

«Il n'y a pas de doute sur ce sujet»

Si Washington a exclu tout déploiement de forces américaines au sol, le soutien américain pourrait pallier les carences européennes dans le domaine des systèmes de commandement et contrôle, du renseignement, ou de la défense sol-air, selon un haut gradé européen. La «coalition des volontaires» serait dirigée depuis un quartier général implanté pour un an à Paris, avant de basculer à Londres l'année suivante, ont convenu les deux capitales en juillet.