Une mission franco-britannique se rendra en Ukraine

«C'est bien acté et nous allons avancer et travailler. Et donc il y aura bien une force de réassurance avec plusieurs pays européens qui se déploieront»

«Je pense que d'ici trois à quatre semaines, on aura sur ces deux questions – le format d'armée ukrainienne et les forces de réassurance –, un schéma d'action assez précis avec les besoins, mais avec aussi les contributeurs», a déclaré ce jeudi Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet à Paris d'une coalition des Etats soutenant l'Ukraine.

L'arrestation d'une étudiante choque les Etats-Unis

Les images de l'arrestation d'une doctorante turque à Boston sont troublantes. Elle a fait les frais de ses positions pro-palestiniennes.

Ce sont des images troublantes qui nous sont parvenues des Etats-Unis, et qui ont été rendues publiques par le New York Times et l'agence de presse AP. On y voit une femme portant un foulard et un manteau d'hiver clair traversant la rue, mardi soir à Somerville, une banlieue de la métropole de Boston. La femme est une étudiante d'origine turque qui prépare son doctorat à la prestigieuse université Tufts.