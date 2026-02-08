en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

France: l'armée de l'air a changé de modèle à cause de Poutine

Un pilote français et un militaire inspectent un avion de chasse Rafale à la base aérienne 120 de Cazaux, dans le sud-ouest de la France, le 29 janvier 2026, lors de l&#039;exercice TOPAZE 2026. L&#03 ...
Inspection d'un avion de chasse Rafale à la base de Cazaux (France) lors de l'exercice Topaze en janvier 2026.Image: AFP

L'armée de l'air française «a changé de modèle» à cause de Poutine

Inspirée par la guerre en Ukraine, la France adapte sa doctrine aérienne pour éviter que ses avions ne deviennent des cibles faciles au sol.
08.02.2026, 16:0308.02.2026, 16:03
Fabien ZAMORA / afp

«Regardez l'Ukraine, si vos forces sont immobiles, vous perdez la guerre». Ainsi éclairée, l'armée de l'Air française s'exerce à disperser très vite ses avions Rafale, vulnérables au sol, pour les redéployer sur plusieurs bases et riposter dans la foulée.

Le capitaine Johan, de la 30e escadre de Mont-de-Marsan, dans les Landes, évoque une journée qui commençait normalement. Mais soudain, raconte-t-il: «on a été appelés par le commandant, il fallait quitter la base», menacée d'une attaque dans la journée.

Il rassemble quelques affaires sans savoir où il doit mener son Rafale. Ce sera Cazaux, en Gironde, à environ 80 kilomètres de là.

Que s'est-il passé?

L'exercice Topaze, conduit par l'Armée de l'Air et de l'Espace cette semaine dans le Sud de la France, a consisté à disperser sans préavis «20 avions dans un temps record sur 4 bases aériennes différentes», explique le commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse (BAAC), le général Pierre Gaudillière, en dressant le parallèle avec la guerre en Ukraine.

Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse

En même temps, «il faut déployer tous les mécaniciens (réd: qui ont quitté la base par la route), les lots techniques, le matériel de remise en oeuvre de ces avions et l'armement», pour équiper de missiles les appareils dans la foulée, détaille-t-il.

C'était le deuxième volet de l'exercice: ne pas simplement sauver les avions, mais pouvoir très vite les renvoyer au combat.

Chargés de huit répliques de missiles de croisière air-sol Scalp et de missiles air-air Mica et Meteor, quatre Rafale ont redécollé pour simuler un raid de représailles en territoire ennemi, appuyés par deux chasseurs Mirage venus de Luxeuil (Haute-Saône) et ont simulé un affrontement contre six autres Rafale figurant des Sukhoi-30 de conception russe. «Le but du raid est d'avoir une supériorité aérienne locale pour aller tirer les missiles» Scalp qui permettent de frapper dans la profondeur ennemie, avec leur portée de 250 à 350 kilomètres.

Préserver les ressources aériennes

Quelque peu remisée après la Guerre froide, pendant des décennies de guerres expéditionnaires et asymétriques sur des théâtre lointains, l'idée de pouvoir disperser rapidement des avions chers et peu nombreux revient en force à la faveur du retour de la guerre de haute intensité entre Etats. C'est le concept baptisé ACE (emploi agile au combat) par l'armée de l'Air américaine, décliné et adapté par ses alliés de l'Otan, dont la France.

Voici combien coûtent les déploiements militaires de Trump

«L'objectif de l'ACE est de préserver l'arme aérienne dans un environnement de menace élevée à longue portée, que ce soit des missiles de croisière ou balistique ou des drones suicide, comme on peut l'observer en Ukraine», explique à l'AFP le chercheur Luca Chadwick.

Quand il est au sol, l'avion «est une cible inerte. Regardez le succès de l'opération Spiderweb en juin 2025: les Ukrainiens ont exploité cette vulnérabilité pour attaquer les bases aériennes russes et détruire plusieurs précieux appareils», rappelle-t-il. Et d'ajouter:

«Disperser les avions et décentraliser leur régénération complique le travail de l'adversaire»

A cette fin, l'armée de l'air française dispose de 28 bases aériennes et de multiples pistes civiles réparties sur l'ensemble du territoire.

«On a changé de modèle», explique le colonel Richard Désumeur, commandant en second et directeur technique de la BAAC. «Les mécanos ont réintégré les unités de combat, pour être plus autonomes et décider plus rapidement».

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
de Florent VERGNES, Ukraine
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
de Michael Kern
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
de Thomas Wanhoff
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
de Kurt Pelda, région de Donetsk
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
3
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
de Team watson
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L’Iran refuse de céder sur l’enrichissement de l’uranium
Téhéran ne renoncera pas à l’enrichissement d’uranium, «même en cas de guerre», a affirmé Abbas Araghchi, deux jours après des discussions nucléaires tendues avec les États-Unis.
L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, «même si une guerre nous est imposée», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.
L’article