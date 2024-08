«Les rumeurs disent que l'Ukraine prépare une nouvelle surprise»

Notre reporter de guerre Kurt Pelda, actuellement sur le front, explique l'objectif de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk. Et il raconte ce dont il a été témoin dans la région conquise et comment il a failli être tué.

Patrik Müller / ch media

Kurt Pelda, journaliste de guerre de CH Media, éditeur de watson, à Soudja, dans l'oblast russe de Koursk. Image: Raimond Lüppken

Lundi, la Russie a mené l'une des plus grandes attaques contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Comment avez-vous vécu cette journée?

Kurt Pelda: Je me trouve actuellement dans l'est de l'Ukraine, et ici, la journée n'a pas été exceptionnelle. Le front n'est pas loin et les attaques sont presque quotidiennes. Ce qui était particulier ce lundi, c'était l'attaque massive contre l'infrastructure énergétique dans plusieurs parties de l'Ukraine avec plus de 200 missiles de croisière et drones. Il est important de mettre cette attaque en perspective:

«Au printemps déjà, de grandes parties de l'infrastructure énergétique avaient été attaquées et en partie détruites»

Cette attaque de grande envergure est-elle une vengeance pour l'avancée de l'Ukraine sur le territoire russe dans la région de Koursk?

C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la Russie a des troupes étrangères sur son sol, et elle a certainement réagi à cette offensive. Mais cela ne signifie pas que la dernière grande attaque russe n'aurait pas eu lieu si l'Ukraine n'avait pas avancé dans la région de Koursk. La Russie attaque souvent à grande échelle pour submerger le système de défense aérienne ukrainien. Si les Russes ne lancent que dix ou vingt missiles, la plupart sont interceptés par les Ukrainiens. Mais avec des centaines de missiles, c'est presque impossible.

Il était étonnant de voir comment l'Ukraine avait réussi à occuper 900 kilomètres carrés de territoire en Russie en l'espace de deux ou trois semaines. L'offensive se poursuit-elle encore?

L'offensive ukrainienne semble désormais en grande partie stoppée. La Russie a entre-temps déployé des unités dans les régions concernées, parfois même des troupes qui étaient auparavant déployées en Ukraine. Néanmoins, cette avancée est très remarquable et personne ne s'y attendait.

Qu'en pense la population ukrainienne?

J'ai entendu des voix critiques dans le Donbass.

«Certains soldats ukrainiens pensent que l'invasion est une idée folle»

Ils disent que les effectifs qui sont actuellement déployés à Koursk seraient nécessaires là-bas, sur le sol ukrainien. La situation dans le Donbass est très difficile. C'est une guerre de tranchées qui implique de nombreux sacrifices.

Qu'est-ce que cela signifie pour les Ukrainiens?

Ils sont confrontés à un choix difficile: soit ils abandonnent du terrain, soit ils continuent à se battre et acceptent de perdre leurs hommes en nombre. Les soldats sont épuisés et désabusés. Mais dans l'ensemble, la population et l'armée ukrainiennes voient l'offensive d'un bon œil. Elle a amélioré le moral. Le débat sur d'éventuelles négociations ou concessions à la Russie s'est largement tari.

Quels sont les objectifs de cette offensive?

D'une part, il s'agit d'une question symbolique. Cette avancée est une humiliation pour l'armée russe. Dans une ville située à dix kilomètres de la frontière ukrainienne, les Ukrainiens ont écrit dans l'agenda d'un coiffeur russe en fuite: «Où est votre armée?»

«Les Ukrainiens veulent montrer aux Russes et au monde entier qu'ils sont loin d'être vaincus»

D'autre part, un objectif concret est de retirer les troupes russes d'autres sections du front et d'affaiblir leur force d'attaque dans l'est de l'Ukraine. La création d'une zone tampon doit empêcher de nouvelles attaques sur sol ukrainien.

Dans quelle mesure le contrôle du territoire russe est-il un avantage pour l'Ukraine lorsqu'il s'agira un jour de négocier la paix?

La situation militaire a clairement une influence majeure sur les négociations. Si l'on se trouve principalement en défense, comme les Ukrainiens l'ont fait ces neuf derniers mois sur le front oriental, on est dans une situation moins favorable. A l'inverse, on est avantagé lorsqu'on remporte des succès sur une partie du front et qu'on met l'adversaire sous pression, comme les Ukrainiens le font actuellement dans la région de Koursk. Cette région, qui comprend également une centrale nucléaire, est d'une importance stratégique pour la Russie. Cela renforce peut-être la position de l'Ukraine dans de futures négociations.

Poutine l'a nié il y a deux semaines lors d'une apparition télévisée.

Il a jusqu'à présent refusé toute forme de négociation. Après l'offensive ukrainienne encore plus. Il déclare qu'il ne négociera pas avec des «terroristes». Je pense qu'il pourrait y avoir des tentatives de négociations au plus tôt après l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président américain ou d'une nouvelle présidente l'année prochaine. Une éventuelle poursuite des discussions, telles qu'elles ont encore eu lieu au Bürgenstock sans les Russes, serait alors envisageable.

Un véhicule de l’armée ukrainienne à Soudja avec l’inscription «Commandement militaire». Image: Raimond Lüppken

L'Ukraine va-t-elle continuer à contrôler la région de Koursk?

J'ai vu des véhicules marqués «commandement militaire». Cela indique que l'Ukraine prévoit d'y rester sur la durée. De plus, de l'aide humanitaire est également distribuée dans la région aux quelques civils restants. Le fait que l'on nous montre cela, à nous journalistes, a bien sûr aussi un caractère de propagande. Les habitants russes reçoivent effectivement de la nourriture et de l'eau potable.

«La situation autour de Koursk est extrêmement difficile: il n'y a pas de gaz, pas d'électricité et pas d'eau courante»

L'Ukraine est en train de mettre en place une structure parallèle rudimentaire à l'Etat russe dans ces régions conquises.

L'Ukraine a-t-elle aussi fait des prisonniers?

Oui, probablement quelques centaines. De nombreux prisonniers de guerre russes sont ensuite échangés contre des Ukrainiens. Il y a des images de prisonniers ukrainiens qui reviennent de Russie et qui sont dans un état épouvantable.

«Ils ressemblent aux survivants des camps de concentration nazis»

Cela ne concerne certainement pas tout le monde. Mais il y a des signes évidents de torture, de faim et de maladies dues au manque de soins médicaux. C'est donc une grande préoccupation pour l'Ukraine de faire revenir son peuple. Si elle fait maintenant des prisonniers russes, cela l'aidera.

Les Russes acceptent-ils de tels accords d'échange?

En partie, oui. Mais les autorités russes considèrent souvent les compatriotes capturés en Ukraine comme des traîtres. Avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge, des prisonniers des deux camps sont régulièrement échangés.

Les Ukrainiens doivent se comporter de manière plus civilisée sur le sol russe que les Russes en Ukraine. Sinon, ils perdront leurs alliés occidentaux. Pourquoi ne les ont-ils pas informés au préalable de leur offensive du Koursk?

Les Ukrainiens sont devenus plus prudents dans leur coopération. Il est arrivé que des informations qu'ils ont communiquées aux alliés occidentaux soient directement transmises à la Russie par le biais d'espionnage ou d'écoutes. L'Ukraine choisit désormais très soigneusement ce qu'elle communique aux Américains et aux autres alliés. Cette fois, les Ukrainiens ont réussi à tout garder secret.

«Actuellement, des rumeurs font état d'une nouvelle offensive ukrainienne, peut-être à un endroit où les troupes russes sont affaiblies. Des surprises pourraient bien arriver.»

Mais l'Ukraine ne peut pas se battre sur tous les fronts en même temps. Dans un scénario pessimiste, cela se passerait ainsi: les dirigeants ukrainiens pourraient décider d'abandonner certaines régions. Cela signifierait que les Ukrainiens continueraient à se défendre, mais qu'ils se retireraient progressivement, laissant aux Russes les régions particulièrement disputées. Si les pertes deviennent trop importantes, cela pourrait être une décision stratégique.

«Je considère toutefois ce scénario comme peu probable à l'heure actuelle. Il y a encore des centaines de milliers de personnes dans ces zones disputées et l'Ukraine semble continuer à se préparer à des combats intenses.»

Dans quelle mesure pourrait-on encore avoir des surprises?

L'Ukraine se demande où elle devrait exploiter ses ressources. Le plan consiste peut-être à affaiblir davantage l'ennemi là où, contrairement au Donbass, des succès visibles sont possibles. Les troupes russes pourraient ainsi être amenées à se redéployer.

Pour finir, une question personnelle. Vous avez équipé votre voiture de fonction d'un système de défense contre les drones. La guerre est-elle devenue plus dangereuse pour les journalistes?

Oui, clairement. Ce changement est aussi lié aux drones. Une fois, j'ai failli être touché par un obus d'artillerie après avoir été repéré par un drone de reconnaissance russe. Mais il existe aussi des drones dits «kamikazes», qui visent les véhicules et peuvent les détruire. De tels drones sont de plus en plus utilisés. Ce n'est donc pas une mauvaise idée d'installer un brouilleur sur sa voiture afin de détourner les drones de leur trajectoire.

De nombreux véhicules ukrainiens en sont désormais équipés, et cela peut sauver des vies

Samedi, deux journalistes de Reuters ont été blessés dans une attaque de missile russe, une autre personne est décédée. Ces journalistes étaient-ils simplement au mauvais endroit au mauvais moment ou étaient-ils visés?

Il existe bel et bien des attaques ciblées contre des journalistes. Dans une phase antérieure, un photographe de Suisse romande a également été attaqué. Entre-temps, ce genre d'événement visant des journalistes se sont multipliés.

«Les Russes essaient souvent de savoir où les journalistes sont logés et attaquent ensuite ces lieux»

Cela fait plus d'un an que je voyage dans ces régions dangereuses. J'ai dû apprendre à me protéger.

En plus de la protection de la voiture contre les drones, qu'est-ce qui peut prévenir le danger?

Il est important de ne pas voyager en grands groupes. Les journalistes qui voyagent en convoi sont plus visibles et moins flexibles. Il est souvent plus sage de se diviser et de choisir des hébergements différents. Les hôtels d'un certain standing sont également risqués, car les Russes s'attendent à ce que les journalistes occidentaux ne logent pas dans des établissements bon marché. C'est pourquoi je séjourne souvent dans des appartements privés.