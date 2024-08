Image: watson

Poutine veut se venger et voici sa cible

Ces derniers jours, des armes téléguidées et des drones russes ont causé d'importants dommages aux centrales électriques ukrainiennes. Mais Moscou s'est aussi mis en tête de détruire une cible bien plus importante: un grand barrage au nord de Kiev.

Kurt Pelda, Pokrovsk / ch media

Moscou a mené lundi matin sa première grande attaque en guise de représailles à l'invasion de la région russe de Koursk. Plus de 200 roquettes, missiles de croisière et drones se sont écrasés sur le territoire ukrainien. Ces frappes sont certainement aussi une réponse aux attaques de drones ukrainiens dans l'arrière-pays russe, détruisant notamment des aérodromes militaires et des dépôts de carburant.

Il s'agissait de l'une des plus grandes attaques coordonnées menées par la Russie ces derniers temps. Tout d'abord, Moscou a envoyé ses drones Shahed, de fabrication iranienne. Ceux-ci devaient surcharger la défense aérienne ukrainienne et fournir des informations sur celle-ci.

Ensuite, des missiles de croisière ont été lancés depuis différentes directions contre des centrales électriques et d'autres installations d'approvisionnement en énergie. Les Russes ont tiré des missiles balistiques sol-sol de type Iskander ou encore des missiles hypersoniques air-sol de type Kinjal sur des cibles particulièrement importantes.

Un hiver difficile en perspective

Même si la défense aérienne ukrainienne est parvenue à abattre de nombreux missiles, les attaques russes ont causé des dégâts considérables à l'infrastructure électrique du pays. Le nombre de victimes humaines est resté limité. Les médias ukrainiens ont fait état de cinq morts et d'une trentaine de blessés.

De nombreux Ukrainiens étaient déjà confrontés chaque jour, en juin, à des coupures de courant de plusieurs heures. En juillet et en août, les fournisseurs d'électricité ont réussi à réparer une grande partie de l'infrastructure détruite ou à compenser la capacité de leurs centrales par des importations d'électricité. Reste à savoir s'ils parviendront à rétablir le courant de manière régulière.

L'intention de Moscou est claire: faire passer un hiver particulièrement froid aux Ukrainiens. Même s'il fait encore chaud, les feuilles des arbres commencent à prendre des teintes jaunâtres et brunâtres.

Les attaques russes contre l'infrastructure de chauffage urbain pourraient donc poser de grands problèmes à l'Ukraine pendant la saison froide. Certains observateurs évoquent même la menace d'une vague de personnes déplacées et de réfugiés du froid pour l'hiver prochain.

Moscou veut détruire un important barrage

Des installations sur le grand barrage au nord de la capitale Kiev ont également été touchées par un missile téléguidé. Un deuxième projectile est tombé dans ce qu'on appelle le réservoir de Kiev, un grand lac de barrage qui, avec une superficie de plus de 900 kilomètres carrés, est presque deux fois plus grand que le Léman. Là aussi, il s'agissait de détruire la capacité de la centrale. Mais on ne fait pas sauter un barrage aussi massif avec deux missiles de croisière ou des missiles balistiques.

Il n'empêche, les propagandistes de la télévision russe n'ont cessé ces derniers temps de réclamer la destruction du barrage et l'anéantissement total de Kiev, mais pour cela, il faudrait faire exploser de grosses charges à l'intérieur du barrage. C'est de cette manière que les Russes ont fait exploser le barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine en juin 2023.

La destruction du barrage de Kiev entraînerait probablement des milliers de morts. Les quartiers en contrebas de cette ville de quatre millions d'habitants, située à seulement sept kilomètres environ du barrage, seraient inondés et les dégâts seraient absolument dévastateurs. Autant dire que Volodymyr Zelensky fait tout pour éviter un tel scénario.

La grande attaque aérienne de lundi a suivi de peu une frappe de roquettes ciblée sur un hôtel de la ville orientale de Kramatorsk samedi. Une équipe de six journalistes de l'agence britannique Reuters y avait pris ses quartiers. L'agent de sécurité de l'équipe a perdu la vie et deux journalistes ont été blessés. Selon des informations ukrainiennes, c'est un missile russe Iskander qui en est la cause.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder