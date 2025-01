Des ouvriers construisent un abri dans une usine de Metinvest, à Kryvyï Rih, en Ukraine, le 2 mars 2023. Image: AP

Cette mine ukrainienne stratégique est à l'arrêt et c'est un problème

Le géant industriel ukrainien Metinvest a annoncé la mise à l'arrêt de la mine de Pokrovsk, essentielle à l'économie nationale, en raison du rapprochement des soldats russes de cette ville de l'est de l'Ukraine. Voici ce que l'on sait.

La mine de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine, est la seule sous contrôle de Kiev à produire du coke, un charbon nécessaire à la fabrication de l'acier, qui occupe la deuxième place dans les exportations ukrainiennes.

Ce mardi, le géant industriel ukrainien Metinvest a annoncé la mise à l'arrêt de la mine, essentielle à l'économie nationale et à la logistique de l'armée, en raison du rapprochement des soldats russes.

« Le cœur énergétique »

Son arrêt est un coup dur pour l'Ukraine, ravagée par trois ans de guerre. Cette exploitation «est le cœur énergétique de la métallurgie ukrainienne», a déclaré mardi Iouriï Ryjenkov, le patron de Metinvest.

Le siège administratif de la mine se trouve à Pokrovsk. Cible clé de l'armée russe dans la région ukrainienne de Donetsk, cette cité comptait 60 000 habitants avant l'invasion russe de février 2022.

Les trois puits de la mine sont tous situés à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Pokrovsk. Le 12 décembre, Metinvest a annoncé la fermeture d'un des trois puits, dans le village de Pichtchané. Les deux autres, dans les localités d'Oudatchné et de Kotlyné, plus à l'ouest, continuaient officiellement jusque-là leurs activités.

La production d'acier risque de chuter

Malgré la guerre, la mine s'est efforcée de maintenir sa production de charbon annuelle à 5,6 millions de tonnes en 2022 et 2023, légèrement en baisse par rapport à 2021 (6,2 millions de tonnes), selon Metinvest. Le nombre de ses employés a chuté, passant de 10 000 avant le conflit à 3500, début décembre.

Mise en exploitation en 1990, juste avant la chute de l'URSS dont l'Ukraine faisait partie, cette entreprise avait depuis produit 100 millions de tonnes de charbon, soit la moitié de ses réserves estimées.

Avec la perte de Pokrovsk, l'industrie sidérurgique ukrainienne devra importer du coke, ce qui augmentera sans doute le prix des sa production et entraînera la baisse de ses exportations, a estimé Volodymyr Landa, un analyste du Centre de stratégie économique à Kiev.

L'Ukraine a fabriqué 7,5 millions de tonnes d'acier en 2024, 20% de plus que l'année précédente, mais toujours beaucoup moins que les 21 millions de tonnes de 2021, avant l'invasion, selon des experts.

Sans la mine de Pokrovsk, la production d'acier de l'Ukraine risque de s'effondrer à 2,5 millions de tonnes, faisant perdre des milliards d'euros de revenus à ce pays, s'est récemment alarmé Oleksandre Kalenkov, le président d'Ukrmetallurgprom, une association de compagnies métallurgiques ukrainiennes.

Une ville d'importance stratégique

L'industrie de défense risque également d'être affectée, l'acier étant utilisé notamment pour des fortifications, a-t-il jugé.

Avant la guerre, la sidérurgie assurait 10% du PIB national et plus de 30% des exportations contre environ 15% des exportations actuellement.

Pokrovsk revêt une importance stratégique pour les forces de Kiev car elle se trouve à un carrefour ferroviaire et routier, sur l'axe E50 qui relie l'est de l'Ukraine à la grande ville de Dnipro, dans le centre, plus loin du front. Mardi, un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré:

«Si les Russes prennent Pokrovsk, la route vers Dnipro leur sera ouverte»

(ag/afp)