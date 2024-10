Ioulia Navalnaïa s'attire des critiques par ses propos sur l'Ukraine. Image: keystone

Ioulia Navalnaïa critiquée après ses déclarations sur l'Ukraine

La femme de l'opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison, est une opposante du régime russe à l'étranger. Mais ses déclarations sur la guerre en Ukraine lui valent aujourd'hui des critiques.

Simon Cleven / t-online

Ioulia Navalnaïa, opposante russe et veuve d'Alexeï Navalny, s'est attiré de vives critiques par ses propos sur la guerre en Ukraine.

Dans une interview, publiée jeudi, dans l'hebdomadaire Zeit, elle a exprimé son scepticisme quant au potentiel de succès de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk. «Il y a deux côtés à cette affaire», a-t-elle déclaré. D'une part, les Ukrainiens verraient dans l'invasion un signe de faiblesse pour le chef du Kremlin Poutine. D'autre part, l'offensive sur le territoire russe mettrait les gens en Russie en colère:

«Cela permet de souder les gens, ce qui profite à la propagande»

Les livraisons d'armes sont-elles justes?

Interrogée sur la question de savoir s'il était juste de fournir des armes à l'Ukraine, Navalnaïa a répondu:

«C'est difficile à dire»

Les bombes livrées toucheraient également des Russes, bien que la guerre ait été ordonnée par Poutine. Elle a exigé que toutes les troupes russes soient retirées du territoire ukrainien.

Navalnaïa a également refusé de rendre la population russe responsable de la guerre en Ukraine. «Bien sûr», des Russes ordinaires se battent aussi en Ukraine, «mais c'est la guerre de Poutine», a déclaré la femme de 48 ans. Elle ne croit pas aux sondages selon lesquels environ trois quarts des Russes soutiennent la guerre.

Navalnaïa a condamné les crimes de guerre russes en Ukraine, les qualifiant de «terribles», mais a démenti:

«Il y a des criminels dans tous les pays»

Il y a certes des gens qui s'engagent volontairement dans la guerre, mais parmi eux se trouvent de nombreux détenus condamnés pour meurtre. En effet, la Russie a commencé à recruter des soldats dans les prisons très tôt après le début de la guerre. Depuis mai dernier, l'Ukraine fait de même – à l'exception près que les grands criminels n'ont pas le droit de se porter volontaires. Selon les autorités ukrainiennes, près de 3800 détenus auraient répondu à l'appel pour servir dans l'armée ukrainienne jusqu'à la fin juillet.

«Avocate des revendications impériales russes»

Les déclarations de Navalnaïa dans l'interview du Zeit ont suscité une certaine indignation. L'historien Ilko-Sascha Kowalczuk a jugé que l'interview montrait une opposante russe «qui offre peu de raisons d'espérer».

Le politicien allemand Roderich Kiesewetter, membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), a déclaré sur X que Navalnaïa agissait ainsi «comme l'avocate des revendications impériales russes».

«Ce n'est pas que la guerre de Poutine, c'est évidemment la guerre de la Russie» Roderich Kiesewetter

Kiesewetter a également déclaré au journal Bild: «Elle ne montre manifestement pas non plus de compréhension pour le droit légitime de l'Ukraine à l'autodéfense, qui permet et soutient aussi clairement l'offensive militaire de l'Ukraine sur le territoire russe».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci