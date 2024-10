Poutine a un problème avec les préservatifs

Poutine s'est également exprimé directement sur la question. Dans un discours, il a loué les familles nombreuses et exhorté les femmes à avoir au moins huit enfants. Le Kremlin propose des incitations financières, comme un versement unique de 11 000 euros pour les mères de dix enfants ou plus. Depuis 2022, le titre de «mère héroïne», héritage soviétique, est de nouveau attribué. Pourtant, il est peu probable que ces mesures suffisent à résoudre la crise démographique.

Les opposants au Kremlin font un parallèle avec l'ère soviétique, lorsque les personnes sans enfants devaient payer un impôt spécial. On ignore encore comment cette loi, formulée de manière floue, sera appliquée. Dekoder s'inquiète, allant jusqu'à dire que «cette interdiction de la vie sans enfant pourrait finalement sanctionner une omission plutôt qu’une action. On craint que des pressions supplémentaires soient exercées sur les femmes pour qu’elles aient des enfants.

Cette nouvelle loi s'inscrit dans la continuité de l'interdiction de la «propagande homosexuelle», déjà en vigueur depuis longtemps, et de la classification du «mouvement international LGBT» comme organisation extrémiste par la Cour suprême en novembre 2023. La méfiance des autorités face aux influences occidentales est également visible dans la récente campagne contre les «furries»: des adolescents qui se déguisent en animaux et jouent à quatre pattes dans la forêt. Viatcheslav Volodine, président de la Douma, a qualifié ce phénomène de «projet de déshumanisation» orchestré par l'Occident pour maintenir son emprise sur le monde.

Le faible taux de natalité et l'espérance de vie en déclin inquiétaient déjà les experts russes avant même l'invasion de l'Ukraine. La guerre a encore accéléré cette crise démographique. Aujourd'hui, le taux de natalité est aussi bas qu'en 1999, une période tumultueuse après la révolution russe. Le Kremlin en est conscient et tente de résoudre le problème... par des moyens radicaux.

Un bébé enlevé en France retrouvé vivant avec ses parents aux Pays-Bas

Le bébé avait 17 jours au moment de son enlèvement. Des mandats d'arrêt et mandats d'arrêt européens visant les parents avaient été diffusés au niveau européen et plus largement via Interpol.

Le nourrisson Santiago, grand prématuré, enlevé lundi soir de la maternité de région parisienne où il était soigné, a été retrouvé en vie, avec ses parents, dans un hôtel aux Pays-Bas, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bobigny.